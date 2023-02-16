Новий тизер кіноверсії «Русалоньки» вперше показує морську відьму Урсулу у виконанні Мелісси Маккарті

Компанія Disney представила новий тизер «Русалоньки» — мюзиклу Роба Маршалла, який переосмислює оригінальний анімаційний фільм 1989 року.

У новій адаптації Аріель (Голлі Бейлі), молодша дочка короля Тритона (Хав’єр Бардем), знову зачаровується людським світом. Врятувавши принца Еріка (Джона Гавер-Кінг) після аварії корабля, вона закохується в нього та звертається до морської відьми по допомогу.

У новому тизері ми вперше бачимо Урсулу у виконанні відомої актриси-комедіантки Мелісси Маккарті («Подружки нареченої», «Піймай шахрайку, якщо зможеш»). Загалом відео більше розкриває підводний світ та місцевих мешканців: ми бачимо інших русалок, Аріель, що грає з рибою фугу, велику групу медуз. Далі камера показує русалоньку в людські подобі, яка збирається поцілувати принца Еріка на човні, і натяк на те, як виглядатиме відьма Урсула, який супроводжується її зловісним сміхом.

Вперше Disney оголосила, що роль «Русалоньки» зіграє молода афроамериканська R&B-співачка Голлі Бейлі у 2019 році, а перший тизер опублікували у вересні 2022 року — відео зібрало мільйон дизлайків за 2 дні. Чимало коментаторів захейтили авторів за невідповідність нового матеріалу оригінальному мультфільму та вибір темношкірої акторки на роль головної героїні.

У «Русалоньці» також знімалися Джуд Акувудіке (Ґрімсбі), Давід Діггс (Себастьян), Джейкоб Трембле (Флаундер) та Аквафіна (Скаттл). Лорена Андреа та Касья Мохаммар грають Перлу та Каріну відповідно (двох персонажів, створених спеціально для цієї версії історії). Додатковий акторський склад включає Симон Ешлі, Ному Думезвані, Рассела Балога, Джесіку Александер, Адріана Крістофера та Емілі Коатес.

Сценарій написали Джейн Голдман та Девід Магі, а режисером виступив Роб Маршалл. Алан Менкен, який раніше працював над оригінальним анімаційним фільмом, повертається, щоб писати нові пісні разом з Лін-Мануелем Мірандою.

Продюсери римейку — Лін-Мануель Міранда, Роб Маршалл, Джон ДеЛука та Марк Платт. Компанії, залучені до роботи над мюзиклом — Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar Productions і 5000 Broadway Productions.

Старт прокату мюзиклу «Русалонька» у кінотеатрах — 26 травня 2023 року.

Джерело: IGN, Collider, Variety