Disney выбрала на роль Русалочки Ариэль молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли

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Компания Disney официально объявила, что роль Ариэль в новой экранизации сказки The Little Mermaid / «Русалочка» сыграет молодая афроамериканская R&B-певица Хэлли Бэйли.

«После обширных поисков стало абсолютно ясно, что Хэлли обладает редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и содержательности, плюс великолепными вокальными данными. Таким образом ей присущи все качества, необходимые для того, чтобы сыграть эту культовую роль», — отметили представители компании.

Режиссером фильма The Little Mermaid / «Русалочка» выступит Роб Маршалл, снявший мюзикл «Чикаго» (2002), экшен «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и сказку «Мэри Поппинс возвращается» (2018).

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. pic.twitter.com/GAUydbkfMV — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 3 июля 2019 г.

Ранее было объявлено, что рыбку Флаундера «сыграет» Джейкоб Трамбле («Комната»), чайку Скаттла — актриса Аквафина («Безумно богатые азиаты»), а на роль злобной ведьмы Урсулы рассматривают комедийную актриссу Мелиссу Маккарти («Копы в юбках»). Производство фильма стартует в начале 2020 года.

Отметим, что Disney активно переснимает свои классические произведения — на экраны уже вышли «Мэри Поппинс возвращается» (2018), «Дамбо» (2019) и «Аладдин» (2019), совсем скоро мы увидим новую версию мультфильма «Король Лев», а в 2020 году — фильм «Мулан».

Источник: Polygon