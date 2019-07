Disney выбрала на роль Русалочки Ариэль молодую афроамериканскую R&B-певицу Хэлли Бэйли

Компания Disney официально объявила, что роль Ариэль в новой экранизации сказки The Little Mermaid / «Русалочка» сыграет молодая афроамериканская R&B-певица Хэлли Бэйли.

Режиссером фильма The Little Mermaid / «Русалочка» выступит Роб Маршалл, снявший мюзикл «Чикаго» (2002), экшен «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011) и сказку «Мэри Поппинс возвращается» (2018).

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. pic.twitter.com/GAUydbkfMV

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 3 июля 2019 г.