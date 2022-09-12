Глядачі розкритикували тизер кіноадаптації «Русалоньки» від Disney на YouTube — у нього понад 1 млн дизлайків за 2 дні

Користувачі сервісу YouTube не оцінили нову версію історії про русалку Аріель, буквально заваливши опублікований тизер дизлайками. За перші два дні з моменту публікації відео зібрало понад 1,2 млн дизлайків при 9,3 млн переглядів. Сподобалося відео значно меншій кількості глядачів — на момент підготовки матеріалу кількість позначок «Подобається» становила 338 тис.

У коментарях до тизера також є велика кількість критики. Як і у випадку з виходом «Володаря перснів» від Amazon, глядачі переважно критикують невідповідність нового матеріалу оригінальному мультфільму. Зокрема шанувальники оригіналу були не в захваті від вибору темношкірої актриси Голлі Бейлі на роль головної героїні.

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Також велика кількість користувачів коментують відхід від оригіналу в сатиричній формі, натякаючи на інші відомі сюжети:

«Мені дуже сподобався момент, коли Аріель вийшла з води й сказала: «Себастьяне, мені потрібний твій одяг, черевики та мотоцикл. Я буквально розплакався».

Фільм «Русалонька» вийде у прокат 26 травня 2023 року.

Джерело: aroged