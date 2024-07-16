Новий витік Pixel 9 та Pixel 9 XL: як зміниться дизайн наступних смартфонів Google

До наступного заходу Made by Google залишилося менш як місяць, й витоки про майбутні пристрої стають все частішими. Нещодавно ми дізналися, що смартфони серії Pixel 9 будуть дорожчими за своїх попередників (ціни в Європі перевищують €2000), а тепер користувач TikTok pixo_unpacking опублікував відео предсерійних зразків Pixel 9 і Pixel 9 XL.

Відео підтверджує попередні витоки. В Pixel 9 та 9 Pro XL замінили козирок камери Pixel 8 на корпус овальної форми, який виступає із задньої панелі пристрою. Pixel 9 Pro XL виглядає набагато більшим за базовий Pixel 9 і майже таким же, як Samsung Galaxy S24 Ultra. Pixel 9 Pro XL оснащений трьома камерами порівняно з двома камерами Pixel 9.

Схоже, Pixel 9 Pro XL має глянцеві боки та матову чорну задню панель, тоді як у Pixel 9 ─ навпаки. На додаток до деяких візуальних змін, очікується, що модельний ряд Pixel 9 матиме функції штучного інтелекту Google AI, які дозволить шукати з використанням знімків екрана.

Чутки також припускають, що Google замінить сканер відбитків пальців під дисплеєм на швидший та точніший ультразвуковий датчик. Це потенційно вирішить деякі проблеми, з якими стикаються користувачі, коли намагаються розблокувати свій телефон. Можливо, навіть з’явиться новий рожевий колір.

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Очікується, що Google представить свою нову лінійку Pixel 9 під час спеціального заходу, який відбудеться раніше, ніж зазвичай, 13 серпня.

Джерело: The Verge

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