Pixel 9 буде дорожчим за попередників: ціни в Європі перевищують €2000

Французьке видання Dealabs оприлюднило дані про європейські ціни на чотири майбутні смартфони серії Pixel 9: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL та Pixel 9 Pro Fold. Як і у випадку нещодавніх складаних пристроїв Samsung, нові смартфони Google подорожчають порівняно з аналогами Pixel 8.

Відповідно до витоку, базова ціна Pixel 9 стартує від €899 за версію зі 128 ГБ пам’яті та €999 за модель на 256 ГБ. Повідомляється, що доступними кольорами є Obsidian (чорний), Porcelain (білий), Cosmo (імовірно рожевий) і Mojito (імовірно зелений).

Як очікується, модель Pixel 9 Pro матиме такий же розмір, що й базова версія, однак отримає додаткові камери. Ціна становитиме від €1099 за версію на 128 ГБ, €1199 ─ за 256 ГБ і €1329 ─ за 512 ГБ. Для топових версій кольори будуть обмежені Obsidian і Hazel, тоді як варіанти з меншим обсягом сховища також матимуть кольори корпусу Porcelain і Cosmo.

Pixel 9 Pro XL стане нащадком Pixel 8 Pro в плані розміру та отримає інші характеристики, як у Pixel 9 Pro. Ціни починаються від €1199 євро за конфігурацію зі 128 ГБ пам’яті, €1299 ─ за 256 ГБ, €1429 ─ за 512 ГБ і €1689 євро ─ за 1 ТБ. Варіанти кольорів ще складніші: модель 1 ТБ ексклюзивна для Obsidian, моделі 128 ГБ і 512 ГБ також доступні в кольорах Porcelain і Hazel, а варіант 256 ГБ унікальний для Pink.

Нарешті, очікується, що Pixel 9 Pro Fold, наступник оригінального Pixel Fold, коштуватиме €1899 за версію на 256 ГБ і €2029 за версію на 512 ГБ. Варіанти кольорів обмежені Obsidian та Porcelain.

Отже, якщо витік є точним, він вказує на тенденцію зростання цін на більшість моделей серії Pixel 9 порівняно з їхніми попередниками лінійки Pixel 8.

Курс UI/UX designer від Mate academy. Хочете навчитись створювати зручні сайти та застосунки? Навчайтесь на курсі UI/UX designer та вже через 8 місяців ви зможете почати працювати. Отримати знижку на курс

Джерело: gizmochina