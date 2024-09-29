Новий Xiaomi Power Bank на 25000 мАг / 212 Вт у прозорому корпусі, з дисплеєм та трьома портами

Xiaomi представила новий павербанк на 25000 мАг / 212 Вт. Його вигляд формують ефектний прозорий корпус та інформаційний дисплей.

Хоча Power Bank 25000 досить місткий та потужний, місткість у 90,8 Вт·год робить його безпечним та дозволеним для авіаперевезень. Заявлена можливість заряджання смартфона Xiaomi 14 Pro 3,88 раза, Apple iPhone 15 — 4,91, павербанк може додати MacBook Pro 69% заряду.

Новий павербанк Xiaomi підтримує швидку зарядку потужністю 212 Вт. Однак не всі порти мають максимальну вихідну потужність. За словами виробника, роз’єм USB-C1 може запропонувати до 140 Вт, USB-C2 — до 45 Вт, 120 Вт можна отримати з USB-A.

Портативне джерело живлення дозволяє заряджати три гаджети одночасно. Коли зайняті усі три роз’єми, їхня максимальна потужність становить 65 Вт, 27 Вт та 120 Вт відповідно. Інтелектуальний механізм розподілу живлення гарантує, що підключені пристрої отримають оптимальний рівень потужності.

Вбудований цифровий дисплей показує інформацію про заряджання у реальному часі, залишок заряду акумулятора, протокол швидкої зарядки, який зараз використовується тощо. Павербанк Xiaomi 25000 підтримує PPS, PD 3.1, QC 3.0, Samsung AFC, Apple 2.4A, Huawei FCP та DCP 1.5A. Кілька функцій захисту забезпечують безпечну та стабільну зарядку.

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В Китаї Xiaomi Power Bank 25000 коштує в еквіваленті $78. Немає ніякої інформації щодо постачання на міжнародний ринок, проте Xiaomi зазвичай випускає свої гаджети у світі.

Джерело: Notebookcheck

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