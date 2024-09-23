Новий павербанк Xiaomi 165 Вт / 10 000 мАг здатний заряджати ноутбук та смартфон одночасно

Xiaomi випустила надпотужний павербанк 165 Вт на 10 000 мАг. Пристрій здатний заряджати не тільки смартфони та планшети, але й сучасні ноутбуки.

Зовнішній акумулятор має вбудований короткий кабель USB-C, щоб постійно не шукати цей аксесуар. Також батарея має кольоровий дисплей який відображає стан заряджання та самого пристрою, гарний шанс побачити, на що справді здатний смартфон. Павербанк отримав елегантний сучасний дизайн, він дещо товстий, але неширокий.

Автономний зарядний пристрій офіційно підтримує смартфони Xiaomi з потужністю заряджання до 120 Вт, одночасно здатний заряджати додатковий пристрій потужністю 45 Вт.Щоб повністю зарядити Xiaomi 14 Pro, потрібно лише 19 хвилин. Сам банк може заряджатися потужністю до 90 Вт та отримує 55% заряду всього за 15 хвилин.

Серед підтримуваних пристроїв окрім Xiaomi багато інших смартфонів, включно з Apple iPhone, оснащених роз’ємом USB-C. Також піду списку підтримки планшети, включно з iPad 9 та iPad Air, і ноутбуки, серед яких MacBook Pro та Air. Підтримується багато стандартів заряджання — PD 3.0, PPS, QC 3.0 та інші.

Павербанк Xiaomi 165 В т/ 10 000 мАг поки доступний лише в Китаї. Проте зазвичай подібні пристрої цього виробника роблять доступними у світі, та й існують AliExpress або інші постачальники. Гаджет коштує 199 юанів — це менше ніж $30.

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Джерело: ITHome

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