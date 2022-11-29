Нейромережа NVIDIA, що грає в Minecraft, отримала нагороду на конференції з машинного навчання NeurIPS 2022

Стаття з описом нейромережі NVIDIA під назвою MineDojo отримала нагороду за “видатні набори даних і контрольні показники” на NeurIPS 2022.

Щоб навчити фреймворк MineDojo грі в Minecraft, дослідники завантажили в нього 730 000 відео Minecraft з YouTube (з понад 2,2 мільярда слів), 7 000 вебсторінок з вікі Minecraft, а також 340 000 публікацій Reddit і 6,6 мільйона коментарів Reddit, що описують процес гри в Minecraft.

На основі цих даних дослідники створили спеціальну модель MineCLIP, яка пов’язує відеокліпи з певними діями в грі Minecraft. У результаті людина може сказати MineDojo, що робити в грі — наприклад, “знайти піраміду в пустелі” або “побудувати портал у Нижній світ і увійти в нього”, і нейромережа виконає необхідну серію кроків. MineDojo прагне бути гнучким агентом, який може узагальнювати вивчені дії та застосовувати їх до різних поведінок у грі.

“Хоча дослідники вже давно тренують автономних агентів штучного інтелекту в середовищах відеоігор, таких як StarCraft, Dota та Go, ці агенти зазвичай є спеціалістами лише в кількох завданнях. Тому дослідники NVIDIA звернулися до Minecraft, найпопулярнішої гри у світі, щоб розробити масштабовану навчальну структуру для агента широкого профілю, яка може успішно виконувати різноманітні відкриті завдання”, — пише NVIDIA.

Стаття “MINEDOJO: Створення відкритих вбудованих агентів з використанням знань з Інтернету” дебютувала в червні. Його авторами є Лінксі Фан з NVIDIA та низка спеціалістів з різних академічних установ. На MineDojo в дії можна подивитись на її офіційному вебсайті, а код для MineDojo та MineCLIP доступний на GitHub.

Джерело: Arstechnica