Новини Пристрої 11.02.2026 comment views icon

Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з вартістю RTX 5070

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з ціною RTX 5070
GeForce RTX 5060 Ti/NVIDIA

Протягом кількох тижнів у січні ціни на відеокарти зростали, а потім навіть трохи знизились для переважної більшості GPU GeForce RTX 5000.


Однак це, певно, не стосується RTX 5060 Ti 16 ГБ, вартість якої продовжує зростати. За інформацією  ComputerBase, останнім часом середня ціна на нові RTX 5060 Ti 16 ГБ неодноразово знижувалась до трохи більш як 700 євро. Це близько до вартості RTX 5070 на 12 ГБ. Різниця в ціні між ними протягом останніх місяців зазвичай складала близько 100 євро.

Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з ціною RTX 5070Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з ціною RTX 5070

Навіть найнижчі фіксовані ціни демонструють ще більший розрив. Найнижча ціна на RTX 5060 Ti 16 ГБ складає приблизно 550 євро. RTX 5070 на 12 ГБ при цьому коштує близько 650 євро. Звісно, найбільш вигідні пропозиції швидко розкуповуються.

Динаміка цін поки не вказує на явний дефіцит пропозиції. RTX 5060 Ti 16 ГБ в цілому у достатній кількості є на полицях магазинів. Однак зниження обсягів виробництва все ще може викликати дефіцит. Звісно, це не відображає ситуації на світовому ринку. За даними  PCPartPicker, ціна на RTX 5070 знову зросла. Наразі вже обидві моделі коштують дорожче.


Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з ціною RTX 5070
Цінова динаміка на GPU GeForce RTX 50 у Німеччині/ComputerBase

За новими пріоритетами, NVIDIA надаватиме перевагу виробництву відеокарт з меншим обсягом пам’яті. І хоча компанія заперечила припинення випуску деяких моделей, всі відеокарти RTX 50 дорожчають. За новою схемою, NVIDIA надаватиме перевагу RTX 5060 та 5060 Ti 8 ГБ та RTX 5070 Ti, ціни на які виросли найбільше. Тим часом зростає й вартість RTX 5060 Ti 16 ГБ, RTX 5070 та RTX 5080, а ціна на RTX 5090 наближається до вдвічі більшої від початково рекомендованої роздрібної.

Ми писали, що високий попит на пам’ять та GPU з боку центрів обробки даних для ШІ спровокував зростання цін на ігрові відеокарти. На тлі цього NVIDIA повністю відклала запуск оновленої лінійки відеокарт GeForce RTX 50 SUPER.

Джерела: VideoCardz; ComputerBase; PCPartPicker

