Creative запускає звукову карту за $80: просторове 7.1 та підсилення навушників

Creative Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1

Компанія Creative вперше за п’ять років оновила свою лінійку дискретних звукових карт для настільних ПК. Нова модель Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1 стала флагманом серії Audigy і орієнтована на користувачів, яких не влаштовує вбудований звук материнської плати, але які не готові витрачатися на аудіофільські рішення.





Характеристики Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1

Головна відмінність нової моделі полягає у підтримці 7.1-канального звуку, тоді як попередні PCIe-рішення лінійки Audigy обмежувалися конфігурацією 5.1. Це забезпечить більш об’ємне звучання в іграх і фільмах.

Нова звукова карта підтримує відтворення у форматі 32-біт / 384 кГц, що відповідає сучасним стандартам високоякісного аудіо. Вбудований підсилювач для навушників дає змогу краще розкрити потенціал навіть вимогливих моделей.

Новинка являє собою низькопрофільну PCIe-карту. У комплекті є половинна планка. Вона без проблем стане у більшість корпусів і працює зі слотами PCIe від 1x до 16x — достатньо мати вільний роз’єм.





Разом із апаратною частиною Creative представила новий застосунок Nexus, який позиціонують як “єдину панель керування аудіо на ПК”. У програмі можна:

вручну налаштовувати звук під свої вподобання

скористатися функцією Auto EQ для швидкої оптимізації

застосовувати покращення Sound Blaster Acoustic Engine під різний контент

Важливий нюанс полягає в тому, що наразі офіційно підтримуються лише ПК з ОС Windows. Драйвери та програма працюють виключно в цій системі.

Чи є сенс переходити з вбудованого аудіо

За сухими характеристиками новинка наближається до топових інтегрованих кодеків, наприклад Realtek ALC1220. Але Creative робить ставку на інше. Компанія заявляє, що її рішення забезпечить:

чистіше відтворення

більш занурювальний об’ємний звук

кращу роботу з навушниками

зручніше щоденне керування аудіо

Окрема звукова карта також виграє має інші переваги у порівнянні з інтегрованими рішеннями. Зокрема, вона має кращу ізоляцію від електричних перешкод, стабільніше живлення та якісніший ЦАП і підсилювачі.

Нова дискретна звукова карта Creative Sound Blaster Audigy FX Pro 7.1 вже доступна у продажу за ціною $79,99.

Джерело: tomshardware