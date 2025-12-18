NVIDIA постачатиме на третину менше RTX 50, через дефіцит пам'яті "під ніж" підуть 5070 Ti та 5060 Ti, — інсайдери

Дефіцит пам’яті вдарить по геймерах: NVIDIA готує скорочення виробництва RTX 50 / Depositphotos

NVIDIA, ймовірно, готується до скорочення постачань відеокарт серії GeForce RTX 50 у першій половині 2026 року. Про це повідомляє Board Channels — джерело, яке спеціалізується на інформації з ланцюгів постачання та партнерських каналів виробників компонентів.

Згідно публікацією, NVIDIA планує коригування виробничих потужностей через дефіцит пам’яті. Йдеться не лише про пам’ять GDDR6 і GDDR7 для відеокарт, а також пам’ять, що використовується у роздрібному сегменті самостійної збірки ПК, включно з компонентами, пов’язаними з материнськими платами.

За оцінками Board Channels, у першій половині 2026 року обсяги постачання відеокарт серії GeForce RTX 50 можуть бути на 30-40% нижчими, ніж у першій половині 2025 року. При цьому джерело підкреслює, що ситуація виходить за межі лише відеокарт та враховує довгі виробничі цикли накопичувачів і пам’яті загалом.

Також повідомляється, що NVIDIA може переглянути свою стратегію постачання GPU для партнерів з виробництва відеокарт на ринку материкового Китаю. Мета — краще адаптуватися до змін у сегменті самостійної збірки та зберегти баланс між попитом і пропозицією на ринку відеокарт.

Інше профільне видання, Benchlife, частково підтверджує ці чутки, хоча не називає конкретних відсотків скорочення. Натомість воно стверджує, що першими під удар можуть потрапити GeForce RTX 5070 Ti та GeForce RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам’яті — моделі, які часто вважають найбільш вигідними за співвідношенням ціни та продуктивності у лінійці Blackwell RTX 50.

«Окрім інформації від Board Channels, кілька AIC-партнерів і постачальників компонентів також повідомили нам, що NVIDIA першою скоригує постачання GeForce RTX 5070 Ti та GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7», — зазначає Benchlife.

Обидва джерела походять з Азії та мають загалом пристойну репутацію, при цьому Benchlife зазвичай вважають більш надійним. Водночас варто враховувати, що ці дані можуть не повністю відображати ситуацію на глобальному ринку. Board Channels окремо вказує, що можливе скорочення насамперед пов’язане з ринком материкового Китаю.

Якщо чутки підтвердяться, перша половина 2026 року може принести обмежену доступність найпопулярніших моделей GeForce RTX 50. Це, своєю чергою, може спровокувати дефіцит та зростання цін, особливо на RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам’яті. Отже, зібрати ПК або купити готову систему стане ще дорожче — на додачу до пам’яті, накопичувачів, процесорів також подорожчають і відеокарти.

