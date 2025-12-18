Новини Пристрої 18.12.2025 comment views icon

NVIDIA постачатиме на третину менше RTX 50, через дефіцит пам'яті "під ніж" підуть 5070 Ti та 5060 Ti, — інсайдери

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

NVIDIA постачатиме на третину менше RTX 50, через дефіцит пам'яті "під ніж" підуть 5070 Ti та 5060 Ti, — інсайдери
Дефіцит пам’яті вдарить по геймерах: NVIDIA готує скорочення виробництва RTX 50 / Depositphotos

NVIDIA, ймовірно, готується до скорочення постачань відеокарт серії GeForce RTX 50 у першій половині 2026 року. Про це повідомляє Board Channels — джерело, яке спеціалізується на інформації з ланцюгів постачання та партнерських каналів виробників компонентів.

Згідно публікацією, NVIDIA планує коригування виробничих потужностей через дефіцит пам’яті. Йдеться не лише про пам’ять GDDR6 і GDDR7 для відеокарт, а також пам’ять, що використовується у роздрібному сегменті самостійної збірки ПК, включно з компонентами, пов’язаними з материнськими платами.

За оцінками Board Channels, у першій половині 2026 року обсяги постачання відеокарт серії GeForce RTX 50 можуть бути на 30-40% нижчими, ніж у першій половині 2025 року. При цьому джерело підкреслює, що ситуація виходить за межі лише відеокарт та враховує довгі виробничі цикли накопичувачів і пам’яті загалом.

Також повідомляється, що NVIDIA може переглянути свою стратегію постачання GPU для партнерів з виробництва відеокарт на ринку материкового Китаю. Мета — краще адаптуватися до змін у сегменті самостійної збірки та зберегти баланс між попитом і пропозицією на ринку відеокарт.

Інше профільне видання, Benchlife, частково підтверджує ці чутки, хоча не називає конкретних відсотків скорочення. Натомість воно стверджує, що першими під удар можуть потрапити GeForce RTX 5070 Ti та GeForce RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам’яті — моделі, які часто вважають найбільш вигідними за співвідношенням ціни та продуктивності у лінійці Blackwell RTX 50.

«Окрім інформації від Board Channels, кілька AIC-партнерів і постачальників компонентів також повідомили нам, що NVIDIA першою скоригує постачання GeForce RTX 5070 Ti та GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7», — зазначає Benchlife.

Обидва джерела походять з Азії та мають загалом пристойну репутацію, при цьому Benchlife зазвичай вважають більш надійним. Водночас варто враховувати, що ці дані можуть не повністю відображати ситуацію на глобальному ринку. Board Channels окремо вказує, що можливе скорочення насамперед пов’язане з ринком материкового Китаю.

Якщо чутки підтвердяться, перша половина 2026 року може принести обмежену доступність найпопулярніших моделей GeForce RTX 50. Це, своєю чергою, може спровокувати дефіцит та зростання цін, особливо на RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам’яті. Отже, зібрати ПК або купити готову систему стане ще дорожче — на додачу до пам’яті, накопичувачів, процесорів також подорожчають і відеокарти.

Lenovo, Dell і HP підвищать ціни на ноутбуки та ПК з нового року: компанії попередили партнерів

Спецпроєкти
IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року

Джерело: videocardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
OCuLink у кожний ПК: Minisforum випустила карту розширення з роз’ємом для зовнішніх відеокарт
NVIDIA представила демо DLSS 4, Path Tracing та RTX Mega Geometry — Bonsai Diorama запускається на RTX 2080 Ti і вище
Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960 ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — але довелося попрацювати
NVIDIA підвищила продуктивність відеокарт у Windows 11 на 50%
Монітор непотрібний: Battlefield 6 запустили на 2,1” дисплеї системи охолодження процесора
Дуже їсти хочеться: Intel підняла ціни на старі процесори
Перший ПК на ARM з дискретною відеокартою та запущеним 3DMark — не AMD, NVIDIA чи Intel
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Чотири RTX 5090 та два БЖ по 2400 Вт: ентузіаст зібрав надпотужний ПК, але не грає на ньому
Ця смердюча хімічно активна термопаста пошкоджує процесори та кулери, — розслідування Igor’s Lab
"Не панікуйте": в Sapphire радять зачекати збирати ПК, ринок пам'яті стабілізується за пів року
“Кип'ятильник” за $4000: ютубер подав 750 Вт на 800-ватну Asus ROG Matrix RTX 5090 лише через 12V-2×6
У два рази швидший Cyberpunk 2077 на Lenovo Legion Go 2: кишеньковий прискорювач ШІ як генератор кадрів
Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Нова версія: NVIDIA RTX 50 SUPER затримуються до Q3 2026, а не скасовані
AMD випустила FSR Redstone: нова генерація кадрів, регенерація променів та масштабування для Radeon RX 9000
JEDEC розробила стандарт оперативної пам'яті SOCAMM2: LPDDR5X з 9,6 Гбіт/с на контакт
Мито б'є по збирачах ПК: американцю нарахували $684 за посилку з ретро-деталями на $355
Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року
Трамп дозволив NVIDIA продавати ШІ-чипи H200 в Китай, але взяв 25%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати