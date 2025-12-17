Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року

Оперативна пам'ять Kingston FURY Beast DDR5 RGB / Kingston

Якщо ви плануєте оновити оперативну пам’ять або SSD, зволікати не варто. Про це прямо заявив менеджер напрямку SSD для ЦОД компанії Kingston Камерон Крендалл в інтерв’ю на подкасті The Full Nerd Network. За його словами, ціни на NAND-пам’ять, яка лежить в основі SSD і частково впливає на вартість RAM, зростатимуть упродовж усього 2026 року.

За даними Kingston, із першого кварталу 2025 року ціни на NAND зросли на 246%, причому 70% цього стрибка припали лише на останні 60 днів. Оскільки NAND формує близько 90% собівартості SSD, виробникам доводиться переглядати ціни на кінцеві продукти.

Коментуючи ситуацію для споживачів, Крендалл наголосив:

«Найкраще, що можна зробити, якщо ви плануєте оновлення, — зробити це зараз і не чекати, бо ціни продовжать зростати».

Він також додав:

«Не відкладайте покупку. Через 30 днів вона буде дорожчою. І ще дорожчою через наступні 30».

За словами представника Kingston, такого стрімкого зростання цін на пам’ять він не бачив за 29 років роботи в компанії.

Ця оцінка суперечить прогнозам Sapphire, де вважають, що ринок DRAM може стабілізуватися протягом 6-8 місяців. Водночас Крендалл визнає циклічність ринку пам’яті та зазначає, що зараз він перебуває у фазі зростання. Саме тому виробники не поспішають розширювати виробництво чи будувати нові фабрики — існує ризик, що “бульбашка ШІ” лусне, і компанії залишаться з великими запасами NAND без попиту.

У подкасті також обговорили, чи піде Kingston шляхом Micron і чи залишить споживчий сегмент. Крендалл запевнив, що компанія зосереджується на каналах дистрибуції й разом з іншими виробниками SSD і ОЗП компенсуватиме вихід Crucial із цього ринку.

Втім, дефіцит пам’яті посилюється. Основний драйвер — зростаючий попит з боку ШІ-датацентрів. Повідомляється, що Samsung уже подвоїла контрактні ціни на DDR5, а Dell і Lenovo обмежують середні конфігурації ноутбуків лише 8 ГБ оперативної пам’яті, щоб утримати ціну готових пристроїв. Навіть очікувана Steam Machine може затриматися або вийти у форматі barebone через нестачу компонентів.

Аналітики SK Hynix малюють ще похмурішу картину. За внутрішніми оцінками компанії, якими поділився оглядач BullsLab Jay, дефіцит DRAM може тривати щонайменше до 2028 року. Причина — повільне введення нових фабрик у стрій. Тому значні обсяги DRAM очікують не раніше 2028-го. Паралельно зростають і вимоги до ПК, особливо на тлі популярності ШІ-систем.

На тлі дисбалансу між попитом і пропозицією SK Hynix не очікує стабілізації ринку раніше 2028 року, хоча визнає, що це лише один із можливих сценаріїв. Більш оптимістичні прогнози, як у Sapphire, все ще існують — за умови, що споживачі утримаються від панічних покупок.

