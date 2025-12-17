Новини Пристрої 17.12.2025 comment views icon

Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року
Оперативна пам'ять Kingston FURY Beast DDR5 RGB / Kingston

Якщо ви плануєте оновити оперативну пам’ять або SSD, зволікати не варто. Про це прямо заявив менеджер напрямку SSD для ЦОД компанії Kingston Камерон Крендалл в інтерв’ю на подкасті The Full Nerd Network. За його словами, ціни на NAND-пам’ять, яка лежить в основі SSD і частково впливає на вартість RAM, зростатимуть упродовж усього 2026 року.

За даними Kingston, із першого кварталу 2025 року ціни на NAND зросли на 246%, причому 70% цього стрибка припали лише на останні 60 днів. Оскільки NAND формує близько 90% собівартості SSD, виробникам доводиться переглядати ціни на кінцеві продукти.

Коментуючи ситуацію для споживачів, Крендалл наголосив:

«Найкраще, що можна зробити, якщо ви плануєте оновлення, — зробити це зараз і не чекати, бо ціни продовжать зростати».

Він також додав:

«Не відкладайте покупку. Через 30 днів вона буде дорожчою. І ще дорожчою через наступні 30».

За словами представника Kingston, такого стрімкого зростання цін на пам’ять він не бачив за 29 років роботи в компанії.

Ця оцінка суперечить прогнозам Sapphire, де вважають, що ринок DRAM може стабілізуватися протягом 6-8 місяців. Водночас Крендалл визнає циклічність ринку пам’яті та зазначає, що зараз він перебуває у фазі зростання. Саме тому виробники не поспішають розширювати виробництво чи будувати нові фабрики — існує ризик, що “бульбашка ШІ” лусне, і компанії залишаться з великими запасами NAND без попиту.

У подкасті також обговорили, чи піде Kingston шляхом Micron і чи залишить споживчий сегмент. Крендалл запевнив, що компанія зосереджується на каналах дистрибуції й разом з іншими виробниками SSD і ОЗП компенсуватиме вихід Crucial із цього ринку.

Спецпроєкти
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro

Втім, дефіцит пам’яті посилюється. Основний драйвер — зростаючий попит з боку ШІ-датацентрів. Повідомляється, що Samsung уже подвоїла контрактні ціни на DDR5, а Dell і Lenovo обмежують середні конфігурації ноутбуків лише 8 ГБ оперативної пам’яті, щоб утримати ціну готових пристроїв. Навіть очікувана Steam Machine може затриматися або вийти у форматі barebone через нестачу компонентів.

Аналітики SK Hynix малюють ще похмурішу картину. За внутрішніми оцінками компанії, якими поділився оглядач BullsLab Jay, дефіцит DRAM може тривати щонайменше до 2028 року. Причина — повільне введення нових фабрик у стрій. Тому значні обсяги DRAM очікують не раніше 2028-го. Паралельно зростають і вимоги до ПК, особливо на тлі популярності ШІ-систем.

На тлі дисбалансу між попитом і пропозицією SK Hynix не очікує стабілізації ринку раніше 2028 року, хоча визнає, що це лише один із можливих сценаріїв. Більш оптимістичні прогнози, як у Sapphire, все ще існують — за умови, що споживачі утримаються від панічних покупок.

Джерело: tomshardware, notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Доступний 3D V-Cache для AM5: AMD Ryzen 5 7500X3D помічений в магазині
ШІ проти геймерів: AMD та NVIDIA скоротять виробництво недорогих відеокарт, Asus "уріже" конфігурації пам'яті
Дорожня карта SK hynix: коли вийдуть GDDR7-Next, SSD з PCIe 7.0 та HBM5
Збирайте ПК швидше: пам’ять DDR5 дорожчатиме на 30-50% щокварталу
Надія на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung розпочинає масове виробництво GDDR7 3 ГБ зі швидкістю вище 28 Гбіт/с
NVIDIA не постачатиме відеопам’ять партнерам — це виб’є з ринку невеликих виробників відеокарт
Стрес-тест OCCT v15 змушує відеокарту “співати”: під час виявлення свисту дроселів вентилятори грають мелодію
Дуже їсти хочеться: Intel підняла ціни на старі процесори
AMD підвищила ціни на процесори та відеокарти: від +$20 і вище
Дефіцит пам’яті: карти microSD великої місткості зникли в Японії
OCuLink у кожний ПК: Minisforum випустила карту розширення з роз’ємом для зовнішніх відеокарт
Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Samsung відмовила у продажі пам’яті сама собі, Galaxy S26 очікує здорожчання
Ютубер, якому NVIDIA компенсувала RTX 5090 FE, взявся за RTX Pro 6000 — відеокарта за $10 000 ламається під власною вагою під час транспортування
Radeon RX 9070 XT очолила топ продажів відомого ритейлера, відеокарти AMD переважили NVIDIA
Micron закриває Crucial, щоб зосередитися на ШІ — SSD і пам'ять зникнуть вже в лютому
“NVIDIA хоче спалити мій будинок”: компанія відмовилася замінити RTX 5090 FE зі зламаним фіксатором кабелю
3D V-Cache недорого: вийшов AMD Ryzen 5 7500X3D за $269
“Кип'ятильник” за $4000: ютубер подав 750 Вт на 800-ватну Asus ROG Matrix RTX 5090 лише через 12V-2×6
NVIDIA замінила зламану відеокарту за $10 000, яку показав ютубер — водночас в Китаї з'явилися потрібні запчастини за $25
NVIDIA "пожирає" LPDDR5X: у 2026 році очікується подвійне здорожчання пам’яті, постраждають й бюджетні смартфони
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати