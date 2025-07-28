Новини Пристрої 28.07.2025 comment views icon

NVIDIA RTX 5070 у процесорі ПК — Geekbench розкриває GPU чипа N1X

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Олексій Єрін

Автор новин

NVIDIA RTX 5070 у процесорі ПК — Geekbench розкриває GPU чипа N1X
NVIDIA

В мережі з’явилися результати тестів вбудованої графіки процесора NVIDIA N1X. Проте за характеристиками схоже, що це був лише ранній прототип.

Чутки про систему на чипі NVIDIA N1X ходять уже доволі давно. Спочатку з’явилась інформація про її процесорну продуктивність, а тепер у Geekbench 6.4.0 є новий запис із результатами тестів платформи в OpenCL. Специфікації з Geekbench підтвердили наявність 20 процесорних ARM-ядер, розділених на два кластери по 10 у кожному. Проте цього разу їх частота зафіксована вищою — 4000 МГц проти 2810 МГц у попередньому витоку.

Головною ж новиною стала інформація про графічну підсистему, яка, якщо вірити Geekbench, налічує аж 48 потокових мультипроцесорів, що ідентично до дискретної відеокарти RTX 5070 (6144 CUDA-ядра). Водночас частота обчислювачів наразі поки що не висока — 1048 МГц, скоріш за все, тестувався ранній інженерний зразок.

Отже, в тесті OpenCL чип набрав 46 361 бал — і цей результат знаходиться на рівні мобільної RTX 2050. Також для порівняння, AMD Radeon 890M у подібних тестах досягає максимум 44 000 балів. Ще цікаво, що характеристики N1X все більше і більше нагадують інший чип NVIDIA — GB10 Superchip, який наразі встановлюється в міні-ПК DGX Spark AI. Можливо, N1X планується як адаптована та енергоефективніша версія для масового ринку.

NVIDIA RTX 5070 у процесорі ПК - Geekbench розкриває GPU чипа N1X
ТТХ та результат NVIDIA N1X в OpenCL / Geekbench

Коли саме NVIDIA N1X буде представлений — наразі невідомо. За чутками, реліз очікується в першому кварталі 2026 року, можливо, разом із новою хвилею AI Windows-ноутбуків. Якщо NVIDIA надасть чипу достатній TDP (відомо, що наразі N1X споживає до 120 Вт) і підвищить робочу частоту (що цілком можливо для архітектури Blackwell), N1X може стати першим ARM-чипом, спроможним кинути виклик AMD та Intel у сегменті продуктивних ноутбуків і навіть  Apple — у преміальному AI-сегменті.

Джерело: Tom’s Hardware

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