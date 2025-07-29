NVIDIA RTX 50 Super з’являться вже цього року, — інсайдери

Відеокарти NVIDIA RTX 50 / CES 2025

Очікувалося, що лінійка відеокарт NVIDIA RTX 50 SUPER буде представлена на CES 2026 у січні наступного року. Проте учора з’явилася інформація, що терміни релізу можуть бути суттєво скорочені.

Так, згідно з останніми даними від медіапорталу TweakTown, лінійка RTX 50 SUPER може вийти вже цього року, якраз до зимових свят (зазначається 4 квартал 2025 року). Якщо інсайд підтвердиться, це стане безпрецедентним випадком швидкого рефрешу відеокарт NVIDIA, які з’являться на ринку менш ніж за рік після старту базової серії.

Раніше інсайдер із гарною репутацією під ніком Kopite7kimi вже повідомляв про технічні характеристики SUPER-моделей. За його словами, лінійку доповнять три нові карти зі збільшеним на 50% обсягом відеопам’яті GDDR7: RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER та RTX 5080 SUPER. Також ходили чутки про оновлену версію RTX 5060 з 12 або 16 ГБ пам’яті на борту. При цьому в інсайдах зазначалося, що зміни в кількості основних виконавчих блоків будуть мінімальними й не для всіх моделей. Проте, частоти, скоріше за все, зростуть, про що натякає підвищення TDP.

Таке скорочення термінів свідчить, ймовірно, про те, що щільність комірок пам’яті у чипах GDDR7 вдалося масово збільшити з 2 ГБ до 3 ГБ раніше, ніж планувалося. Інформація про ціни, скоріш за все, надійде пізніше.

Джерело: TweakTown, Videocardz