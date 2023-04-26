Новини Кіно 26.04.2023 о 16:55

Обережно: Chernobyl: Origins — російська. Ось добірка ігор про Чорнобиль «здорової людини» (не тільки S.T.A.L.K.E.R. та Chernobylite)

Вадим Карпусь

Автор новин

Сьогодні виповнюється вже 37-ма річниця Чорнобильської катастрофи. Трагічна подія сталася 26 квітня 1986 року, коли під час запланованої зупинки одного з реакторів Чорнобильської атомної станції було вирішено провести низку випробувань. Все пішло не за планом, що в кінцевому підсумку спричинило два теплових вибухи, які зруйнували реактор та викликали викид великої кількості радіоактивних речовин у довкілля.

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Користуючись нагодою української трагедії, компанія Nelset підготувала гру Chernobyl: Origins та запланувала її реліз на 28 квітня. Все б нічого (ігри за мотивами Чорнобильської катастрофи виходили й раніше), та Nelset – це російська компанія, яка знаходиться у місті Ставрополь та сплачує податки в російський бюджет, з якого потім фінансується війна проти України. Тому гру Chernobyl: Origins бажано не просто ігнорувати, а намагатись її блокування на всіх платформах, де росіяни намагаються її розповсюджувати: Nintendo Switch, ПК Steam. Кожний свідомий громадянин може долучитись до цієї корисної справи та обмежити можливість залучення грошей українців до російської агресії. Отже, щоб заблокувати продаж Chernobyl: Origins для українських користувачів, треба виконати наступні дії:

  • Зайти на сторінку гри в Steam
  • Натиснути на прапорець «Поскаржитися»
  • Обрати пункт «Порушення закону – Містить матеріали, що порушують закони вашої країни»
  • Далі можна ввести довільний текст, який описує суть порушення українського законодавства. В цьому випадку слід скаржитись на використання та пропаганду радянської символіки в грі, що заборонено в Україні. Як приклад можна навести радянську зірку, яка фігурує в ігрових локаціях в трейлері.

Також є сенс звертатись до Nintendo, яка заявляла про вихід з російського ринку, проте займається розповсюдженням російської гри у своєму магазині для Nintendo Switch.

Якщо ж є бажання зануритись у чорнобильську тематику в іграх, є чимало достойних проєктів пристойних (не російських) розробників.

  • S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (ПК)
  • S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (ПК)
  • S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (ПК)
  • Chernobylite (ПК)
  • Call of Duty 4: Modern Warfare (ПК, 15-хвилинна місія в Прип’яті)
  • Radiation City (Android, iOS, Mac OS, Nintendo Switch)
  • Chernobyl VR Project (інтерактивний віртуальний тур)
  • Chernobyl: Chapter One –DLC для зомбі-шутера Left 4 Dead 2

Але будьте уважні. Чимало ігор на тему Чорнобильської катастрофи створено росіянами.

Chernobylite: S.T.A.L.K.E.R. полтора

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