Обережно: Chernobyl: Origins — російська. Ось добірка ігор про Чорнобиль «здорової людини» (не тільки S.T.A.L.K.E.R. та Chernobylite)

Сьогодні виповнюється вже 37-ма річниця Чорнобильської катастрофи. Трагічна подія сталася 26 квітня 1986 року, коли під час запланованої зупинки одного з реакторів Чорнобильської атомної станції було вирішено провести низку випробувань. Все пішло не за планом, що в кінцевому підсумку спричинило два теплових вибухи, які зруйнували реактор та викликали викид великої кількості радіоактивних речовин у довкілля.

Користуючись нагодою української трагедії, компанія Nelset підготувала гру Chernobyl: Origins та запланувала її реліз на 28 квітня. Все б нічого (ігри за мотивами Чорнобильської катастрофи виходили й раніше), та Nelset – це російська компанія, яка знаходиться у місті Ставрополь та сплачує податки в російський бюджет, з якого потім фінансується війна проти України. Тому гру Chernobyl: Origins бажано не просто ігнорувати, а намагатись її блокування на всіх платформах, де росіяни намагаються її розповсюджувати: Nintendo Switch, ПК Steam. Кожний свідомий громадянин може долучитись до цієї корисної справи та обмежити можливість залучення грошей українців до російської агресії. Отже, щоб заблокувати продаж Chernobyl: Origins для українських користувачів, треба виконати наступні дії:

Також є сенс звертатись до Nintendo, яка заявляла про вихід з російського ринку, проте займається розповсюдженням російської гри у своєму магазині для Nintendo Switch.

Dear @Nintendo , how are you doing? All right? That is, you have, as it were, left the Russian market, but you will gladly release a game on your platform from Russian developers who do not even try to “hide”? Seriously? https://t.co/Q4x0UqfNhf

— Святий Агностик 🍉 (@HolyAgnostic1) April 26, 2023