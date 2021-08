Chernobylite: S.T.A.L.K.E.R. полтора

Chernobylite – это S.T.A.L.K.E.R. 2 на минималках. С небольшими уровнями, странным менеджментом базы и очень некомфортной стрельбой. С другой стороны, это очень атмосферная action/adventure с интересным нелинейным сюжетом и элементами RPG. Учитывая, что до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 еще как минимум 9 месяцев (кажется, никто не верит, что игра выйдет в срок), Chernobylite – вполне адекватная замена на период ожидания.

Chernobylite Жанр action/adventure, action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский, украинский

Разработчик The Farm 51т

Издатель All in! Games

Сайты Steam, Epic Games Store

Чернобылит, (Zr 0.96-0.90 U 0.05-0.10 )SiO 4 – атропогенный материал, кристаллический, крайне радиоактивный силикат циркония с высоким содержанием урана (от 6 до 12%). Он обнаружен в виде дипирамидальных кристаллов размером от 5 до 500 мкм в кориуме, расплавленной массе активной зоны реактора 4 энергоблока Чернобыльской АЭС, которая протекала через корпус реактора, а затем затвердевала в виде сталактитов, сталагмитов и лавовых потоков. Самая известная формация из чернобылита – та самая невероятно радиоактивная «Слоновья нога», расположенная под днищем реактора в парораспределительном коридоре. Сразу же после катастрофы «Слоновья нога» была настолько радиоактивна, что могла убить человека, стоящего в метре от нее, в течение двух минут.

В реальности игры Chernobylite, у чернобылита есть еще одно важное свойство – он способен влиять на пространство-время. Все странности Зоны в этой игре – продукт «жизнедеятельности» чернобылита. Впрочем, минерал является и способом решения этой проблемы.

Разработкой Chernobylite занималась польская студия The Farm 51, авторы шутера NecroVisioN (2009), странного ремейка/сиквела Painkiller под названием Painkiller: Hell & Damnation (2012) и вполне неплохого action/хоррора Get Even (2017). А еще в портфолио студии есть VR-игра/аттракцион Chernobyl VR Project, вышедшая еще в 2016 г. и с тех пор зависшая в статусе Раннего доступа. Похоже, неудача Chernobyl VR Project и подтолкнула авторов использовать полученный в результате экспедиций в Зону опыт и сканы трехмерных объектов для создания action/adventure Chernobylite. А что, высококлассные модели у студии уже были, осталось добавить сюжет и игровые механики.

Сюжет нашелся и, надо сказать, даже неплохой. Профессор Игорь Химинюк через 30+ лет после Чернобыльской аварии возвращается на станцию, чтобы выяснить судьбу своей невесты Татьяны (в другом месте — жены, потому что звучат слова супружеской клятвы), бесследно пропавшей в Припяти накануне аварии. Он планирует обыскать всю зону, но для начала наведаться на 4-ый энергоблок, чтобы захватить кусочек чернобылита, от которого работает его портативное устройство, создающее порталы в разные районы Зоны. Впрочем, как окажется позже, у футуристического девайса есть и другие интересные особенности. Химинюк в сопровождении двух сталкеров-наемников добирается до расплавленного и «заросшего» чернобылитом реактора, но все идет не так, как планировалось. Неизвестно откуда появляется еще один сталкер в черной броне, который преследует Игоря и его спутников. Завязывается перестрелка.

В итоге Игорь и один из его сопровождающих прыгают в портал и оказываются на заброшенном складе, который становится их убежищем и штабом. Отсюда Игорь и Оливер, так зовут бывшего канадского военного, а позже наемника, который согласился сопровождать профессора, будут планировать вылазки в поисках информации о Татьяне; собирать ресурсы; знакомиться с обитателями Зоны и готовиться к финальной миссии – повторному походу к реактору. Впрочем, не все так просто.

А вот дальше будет спойлер, так как без спойлера мне не удастся рассказать об одной интересной и в чем-то даже уникальной механике, которую вы откроете через 2-6 часов игры.

Осторожно, спойлер: Через некоторое время после начала игры вы умрете в результате выброса с Чернобыльской АЭС, спровоцированного каким-то из ваших действий. Умрете, чтобы услышать от Татьяны, а ее голос сопровождает вас всегда, о возможности изменить прошлое, поменяв некоторые из ваших предыдущих решений (на это требуется чернобылит) или вообще стерев их из реальности и пройдя заново. После того, как вы выберете новые события сюжетной линии и/или уберете из нее лишние, мир Зоны изменится в соответствии с вашими решениями. Вы можете потерять часть напарников, на приобретение которых потратили кучу времени и ресурсов, и даже изменить сами игровые уровни. На самом деле достаточно интересный и необычный подход, особенно как для action/adventure/RPG с видом от первого лица.

Совершая ежедневные вылазки со своей базы, вы каждый раз будете оказываться на одних и тех же небольших по размеру уровнях — увы, огромного связанного мира здесь нет. Всего таких уровней пять, не считая самой станции: Око Москвы (Советская загоризонтная радиолокационная станция «Дуга»), Рыжий лес, Порт Припяти (Кладбище кораблей), село Копачи и центр Припяти. Все хорошо знакомые по S.T.A.L.K.E.R. и многочисленным репортажам из Зоны отчуждения объекты на месте – колесо обозрения, кафе «Припять», брошенный детский садик в Копачах, панельные девятиэтажки Припяти и т.д. Вот правда сами уровни достаточно условные, собранные из запчастей, а не 100% топографически верные.

Уровни действительно небольшие, но благодаря смене погоды и времени суток, а также влиянию на природу Зоны ваших действий они выглядят и ощущаются чуть иначе в каждом заходе. Туман и дождь ограничивают видимость, во время одних вылазок больше монстров, во время других — больше солдат. Выглядят уровни с детальными текстурами и множеством реальных объектов очень аутентично и атмосферно, но каждый раз «гулять» по тем же самым подворотням и коридорам немного утомляет.

Chernobylite, как и грядущий S.T.A.L.K.E.R. 2, использует графический движок Unreal Engine, правда, не UE5, на который недавно перешла игра GSC Game World, а предыдущую версию, UE4. То есть в целом игра выглядит очень даже неплохо, особенно как для проекта небольшой команды. Эффекты смены погоды и глобального освещения впечатляют, как и отсканированные текстуры и важные объекты, а вот заурядные модели просто на неплохом уровне, ничего необычного в них нет.

Что в Chernobylite плохо, так это стрельба. Ваш герой все-таки профессор, а не профессиональный убийца, двигается он вяло, стрелять «с бедра» не умеет, меняет и перезаряжает оружие медленно, а при прицеливании смена стволов и вовсе запрещена. Так что вступать в перестрелки с патрулями, которые через некоторое время становятся очень толстыми, как-то не хочется, даже «одевшись» в тактическую броню и вооружившись местным рейлганом или аналогом BFG. Так что приходится использовать stealth, хотя и он здесь достаточно рудиментарный и опять-таки некомфортный. Кстати, стрельбе мешает еще и тот факт, что Химинюк, человек сугубо гражданский, испытывает дискомфорт от убийств, его в буквальном смысле плющит после трех-четырех трупов. Вплоть до того, что из-за низкого морального состояния начинает падать и здоровье. Да и целиться в противника, пока перед глазами плавают зеленые точки, а поле зрения сужается, очень непросто.

Что до стволов. Их в игре всего пять – револьвер, АК, шотган, рейлган и вот та самая BFG, она даже стреляет так же, как в классическом DOOM. Все оружие настраивается, почти как в Metro Exodus: магазины, спуск, прицелы, стволы и приклады можно менять на базе. Но в целом, вся эта возня, весь этот симулятор выживания с распределением пайков, расстановкой стульев и рассадкой цветов, выглядит совершенно неуместным и созданным как будто специально для того, чтобы растянуть прохождение. В той же State of Decay это было сделано намного лучше и выглядело логичней. Я не хочу двигать кровати и громоздить горку электрогенераторов, я хочу исследовать зону! Да и необходимость искать пять разных ресурсов, собирать и разбирать предметы тоже немного раздражает.

А вот ролевая составляющая на самом деле неплохая. Чтобы выучить новое умение, необходимо пройти небольшой тест от напарников-учителей. Пробежать полосу препятствий, метко стрелять, быть невидимой тенью и т.д. У каждого из напарников свои умения, так что вербуйте людей и завоевывайте их расположение.

Чуть выше мы хвалили Chernobylite за атмосферность и аутентичность. Все так. Вот только поляки из The Farm 51, похоже, забыли взять консультанта, действительно жившего в УССР в 1986 г. Поэтому при всей реалистичности объектов, встречаются и откровенные глупости, разрушающие всю атмосферу. Такие, например, как телевизор Philips и видеомагнитофон в обычной чернобыльской квартире. Или явно американский стиральный порошок и моющие средства. Или все газеты и документы КГБ на английском. Черт возьми, неужели сложно было сделать русскоязычные документы, ведь вы все равно даете расшифровку текста в титрах?

Но самое неприятное лично для меня происходит в самый драматический момент игры, в сцене с Татьяной в кафе «Припять», где авторы двумя неправильно выбранными словами, нет это не преуменьшение, действительно двумя словами, превращают трагедию в фарс в духе Монти Пайтона. Лично для меня этот момент был даже в чем-то оскорбительным.

Осторожно, спойлер: Когда Борис признается Татьяне в любви и обвиняет Игоря в невнимательности к ней, он говорит буквально следующие: «Игорь относится к тебе как к обычной славянской женщине!». Никто в СССР ни в трезвом, ни в нетрезвом уме не сказал бы такое. «К обычной женщине», пусть даже «к обычной советской/русской женщине», но не «к славянской». Таких оборотов в обиходе просто не было. И второе слово. Когда офицеры КГБ арестовывают Таню, они пугают ее тем, что ее семью сошлют из Ленинграда в Мурманск. В Мурманск, Карл! Во времена СССР Мурманск был привилегированным городом с неплохими зарплатами, назначение туда еще нужно было заслужить. Скажи офицер «на Колыму», «в Норильск», «на Магадан», вопросов бы не было. А так…. Пугать Мурманском, и кого… питерцев?

Впрочем, западные игроки, скорее всего, не заметят в этом никаких несоответствий. Как и наши соотечественники, родившиеся после 1980-ого года. Для них обе фразы прозвучат вполне нормально. Для меня же они просто уничтожают всю сцену. Сцену бесспорно сильную и вполне возможную в реальности. Более того, подобные события в СССР происходили повсеместно.

Да, по поводу Сашко, щеголяющего в футболке с малым гербом Украины и рассказывающего о своей юности в каменных джунглях… Москвы. Это не глюк, потом Сашко расскажет, что он делал в Москве с таким именем. История вполне возможная в СССР. В целом, персонажи игры получились достаточно интересными, хотя бывший вагнеровец Антон вряд ли вызовет у украинцев сочувствие, на которое надеялись авторы игры. Особо стоит похвалить исполнительницу роли Татьяны, у нее очень проникновенный голос, за такую женщину действительно пойдешь в пекло. Да, и обратите внимание на DLC Chernobylite – The Art of Chernobylite, там в конце просто шикарные фотографии косплея, которые авторы сняли в Зоне. Модель, играющая Татьяну, там тоже есть.

На текущий момент Chernobylite вышла на ПК, в Steam и Epic Games Store, а релиз игры на PlayStation 4 и Xbox One запланирован на 7 сентября 2021 года. Цена для украинцев более чем адекватная – 279 грн., плюс здесь сразу на старте имеется очень неплохая украинская локализация (субтитры и интерфейс). С некоторыми ошибками и несколькими непереведенными фрагментами текста, но есть. Имеется и русская версия с полноценной озвучкой, но мой вам совет, включите английскую озвучку с украинскими субтитрами, они просто лучше.

Учитывая все сказанное, мы все-таки склоняемся к тому, чтобы рекомендовать Chernobylite нашим читателям. Да, у нее есть огрехи, да, люди, жившие в СССР, заметят «клюкву», но в целом это очень неплохая игра. Не S.T.A.L.K.E.R. 2, который вы ждете, но вполне себе S.T.A.L.K.E.R. 1,5.