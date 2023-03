NASA показало прототип скафандра для Artemis III — першої висадки людей на Місяць з часів Apollo та першої експедиції за участю астронавта-жінки

NASA та Axiom Space показали прототип скафандра для програми Artemis, яка дозволить людству повернутися на поверхню Місяця вперше після останньої місії Apollo, яка відбулась понад 50 років тому.

Скафандр розроблений за участі дизайнера костюмів Естер Маркіз, яка працювала над науково-фантастичним серіалом Apple TV+ «Заради всього людства». Прототип більш еластичний, ніж еквівалент епохи Apollo, та створений у темно-сірому та помаранчевому кольорах — однак у реальному застосуванні скафандр буде білим, щоб відбивати сонячне світло та запобігти перегріванню астронавтів.

Live now: @Axiom_Space and NASA reveal the spacesuit prototype for @NASA_Astronauts to wear near the Moon’s South pole on #Artemis III.

Remarks & suit demo – 10:30am EDT (1430 UTC)

Student Q&A – 11:15am EDT (1515 UTC) https://t.co/40CHKOpZdy

— NASA (@NASA) March 15, 2023