NASA показало прототип скафандра для Artemis III — першої висадки людей на Місяць з часів Apollo та першої експедиції за участю астронавта-жінки

NASA та Axiom Space показали прототип скафандра для програми Artemis, яка дозволить людству повернутися на поверхню Місяця вперше після останньої місії Apollo, яка відбулась понад 50 років тому.

Скафандр розроблений за участі дизайнера костюмів Естер Маркіз, яка працювала над науково-фантастичним серіалом Apple TV+ «Заради всього людства». Прототип більш еластичний, ніж еквівалент епохи Apollo, та створений у темно-сірому та помаранчевому кольорах — однак у реальному застосуванні скафандр буде білим, щоб відбивати сонячне світло та запобігти перегріванню астронавтів.

Live now: @Axiom_Space and NASA reveal the spacesuit prototype for @NASA_Astronauts to wear near the Moon’s South pole on #Artemis III. Remarks & suit demo – 10:30am EDT (1430 UTC) Student Q&A – 11:15am EDT (1515 UTC) https://t.co/40CHKOpZdy — NASA (@NASA) March 15, 2023

Скафандри або засоби позакорабельної мобільності (EMU) — це, по суті, автономні космічні апарати, які постачаються в комплекті з усіма системами, необхідними для збереження життя астронавтів у жорстокому, насиченому радіацією середовищі, яке панує за межами атмосфери Землі.

Сучасне покоління космічних костюмів, що використовуються на МКС, базується на технології 40-річної давності. Однак скафандри, призначені для використання на поверхні Місяця, матимуть інший набір потреб щодо теплових вимог і покращення для діапазону мобільності астронавта.

Перед прогулянкою Місяцем астронавти «входитимуть» у скафандр через люк на спині, який потім закриватимуть та прилаштовуватимуть великий рюкзак із системами життєзабезпечення. На шоломі встановлені камери високої чіткості, які відстежуватимуть рух астронавтів, а також світлове обладнання.

Скафандри не належатимуть NASA — натомість агенція купуватиме послуги у комерційних партнерів, таких як Axiom Space, які розроблятимуть апаратне забезпечення для місій, а також відповідатимуть за їхню безпеку та продуктивність.

У листопаді минулого року NASA успішно завершило тритижневу місію Artemis I за участі космічного корабля Orion без екіпажу. Під час подорожі, яка розпочалась з запуску надважкої двоступеневої ракети-носія Space Launch System (SLS), випробувано роботу систем космічного корабля, який подолав за цей час близько 2,25 млн км.

Нині NASA збирає дані з датчиків манекенів, які були розташовані на борту капсули, щоб підготуватися до майбутніх місій за участю людей. 10-денна місія Artemis II запланована на 2024 рік і передбачає відправлення екіпажу з 4-х астронавтів у подорож навколо Місяця.

Зрештою, NASA планувала повернути людей на поверхню Місяця в рамках місії Artemis III Артеміда 3 — майбутня перша висадка на Місяць з часів Apollo та перша експедиція за участю астронавта-жінки. До Місяця на кораблі Orion повинні вирушити чотири астронавти, два з яких пересядуть на Starship і висадяться в районі південного полюса Місяця для виконання наукової програми, розрахованої на шість із гаком земних днів. Після виконання завдань вони повернуться на Orion та вирушать на Землю. у 2025-2026 роках — але існує велика ймовірність відтермінування через технологічні складнощі та нестачу фінансування.

Директиву, що ознаменувала повернення до програми з освоєння Місяця, підписав 11 грудня 2017 року Дональд Трамп, який на той момент був президентом США. З того часу NASA запустила безліч ініціатив, націлених на досягнення ключових цілей та реалізацію амбітної місячної програми. На сьогодні в «Артеміді» бере участь дев’ять країн, зокрема й Україна.

Програма Artemis також передбачає будівництво на навколомісячній орбіті космічної станції Lunar Gateway, до якої стикуватимуться місячні посадкові модулі, що вже розробляються приватними компаніями. Спільну заяву про створення станції наприкінці 2017 року підписали NASA і роскосмос, однак у січні 2021 року росію виключили зі складу експертної групи проєкту. Імовірно, що агресора у програмі замінять ОАЕ — у грудні 2022 року Boeing провела з країною перші переговори.

NASA також вже підписала угоди про співпрацю у будівництві Lunar Gateway з іншими міжнародними партнерами, такими як Європейська космічна агенція (надання модулів для житла та дозаправляння, сервісних модулів для “Orion” тощо), Канадська аерокосмічна агенція (надасть роботизовані інтерфейси для модулів Gateway, які дозволять встановити корисне навантаження) та Агенція аерокосмічних досліджень Японії (забезпечить основні можливості життєзабезпечення Gateway та додатковий простір, де екіпаж житиме, працюватиме і проводитиме дослідження під час місій Artemis).

з іншими міжнародними партнерами, такими як Європейська космічна агенція (надання модулів для житла та дозаправляння, сервісних модулів для “Orion” тощо), Канадська аерокосмічна агенція (надасть роботизовані інтерфейси для модулів Gateway, які дозволять встановити корисне навантаження) та Агенція аерокосмічних досліджень Японії (забезпечить основні можливості життєзабезпечення Gateway та додатковий простір, де екіпаж житиме, працюватиме і проводитиме дослідження під час місій Artemis). У жовтні космічна агенція розпочала тестування прототипів герметичних місячних всюдиходів — команда у складі 6 астронавтів та інженерів вирушила у високогірну пустельну місцевість за 60 км від Флагстаффа, штат Аризона. Це унікальне місце мало допомогти командам зімітувати умови, коли астронавти будуть перебувати поблизу Південного полюса Місяця під час місій Artemis (включаючи складний ландшафт, цікаву геологію та мінімальну комунікаційну інфраструктуру).

Джерело: NASA