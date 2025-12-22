Трамп відправить американців на Місяць у 2028 році, а у 2030 збудує там базу, — офіційний документ

Depositphotos

Через кілька годин після того, як суддя в четвер офіційно привів до присяги приватного астронавта Джареда Айзекмана як нового адміністратора NASA, президент Дональд Трамп заявив, що здійснить висадку на Місяць до 2028 року, ще за два роки — створить місячний форпост, а потім — розмістить там ядерні реактори.

Президент США підписав указ, у якому викладено цілі космічної політики США на найближчі три роки. Документ під назвою “Забезпечення космічної переваги Америки” зазначає, що країна має проводити космічну політику, яка розширюватиме межі людських відкриттів, забезпечуватиме життєво важливі економічні та безпекові інтереси держави, стимулюватиме комерційний розвиток і закладатиме основу для нової космічної ери.

Новий указ не містить революційних положень, оскільки значною мірою спирається на раніше оголошені політики, що охоплюють кілька адміністрацій. Водночас у документі є низка помітних моментів, які чітко відображають пріоритети Білого дому та бачення Айзекмана щодо керівництва NASA. Серед них:

Місячне приземлення 2028: Трамп зобов’язується повернути американців на Місяць до 2028 року в межах програми Artemis. Айзекман має протягом 90 днів подати план для досягнення цієї та інших політичних цілей, а також для усунення можливих проблем. Ймовірно, до нього увійдуть пропозиції щодо прискорення розробки системи посадки людини на Місяць та місячних скафандрів для роботи на поверхні.

Присутність у космосі та подальші кроки до дослідження Марса. Використання терміна “форпост” може означати як діяльність на поверхні Місяця, так і проєкт Lunar Gateway на місячній орбіті; формулювання виглядає навмисно двозначним.

Ядерні реактори на Місяці. Передбачається розгортання ядерних реакторів на Місяці та на орбіті, зокрема місячного поверхневого реактора, готового до запуску до 2030 року. Цей пункт свідчить про довгострокову прихильність адміністрації до діяльності на поверхні Місяця.

Приватні запуски. Це формулюється як “підвищення сталості та економічної ефективності архітектур запуску й досліджень, зокрема шляхом залучення комерційних пускових послуг і пріоритету місячних місій”. Адміністрація визнає, що майбутнє за ракетами, розробленими приватним сектором.

Завершення роботи МКС, тобто “Стимулювання ініціатив приватного сектору та формування комерційного шляху для заміни Міжнародної космічної станції до 2030 року». Це повторює мету NASA завершити експлуатацію МКС у 2030 році та запустити одну або кілька комерційних станцій.

Реалізація цього плану буде складною. Фокус буде на більш “ощадливих” закупівлях. Контракти типу cost-plus не згадуються. Також скасовується Національна космічна рада. Новий документ “замінює Указ №14056 від 1 грудня 2021 року (про Національну космічну раду), який цим скасовується”. Трамп відновив Космічну раду під час свого першого терміну, однак, імовірно, віцепрезидент Джей Ді Венс не зацікавлений у цій сфері політики.

“Використати наявні повноваження для підвищення ефективності та пришвидшення космічних закупівель, із пріоритетом комерційних рішень та загальною перевагою механізмів Other Transactions Authority або угод за Space Act, стандартних комерційних умов чи інших шляхів для спрощення закупівель”, — йдеться в указі.

Показово, що в документі немає конкретного плану відправлення людей на Марс. Є лише дві згадки про Червону планету, обидві — у контексті віддаленої мети пілотованих місій. Одне з джерел нещодавно повідомило Ars, що після того, як Трамп дізнався про неможливість висадки людей на Марс у межах його другого терміну, він втратив інтерес до цієї ініціативи. У документі також майже не згадується космічна наука — є лише посилання на “оптимізацію інвестицій у космічні дослідження та розробки для досягнення короткострокових космічних цілей адміністрації”.

Архітектором запропонованих адміністрацією Трампа глибоких скорочень у сфері космічної науки (які Конгрес здебільшого заблокував) був Расс Воут, керівник Управління з менеджменту та бюджету (OMB). Те, що Айзекману доручено координувати виконання політики з офісом Воута, навряд чи є позитивним сигналом для наукових місій. Загалом, призначені Трампом політики мають спрямованість у майбутнє та націлені на модернізацію дослідницьких програм NASA. Айзекману доведеться зіткнутися з численними викликами, зокрема забезпечити висадку людей на Місяць до 2028 року та разом з індустрією створити вчасну заміну МКС. Те, чи зможе він упоратися з цими завданнями і яким чином, стане однією з ключових інтриг найближчих місяців і років.

