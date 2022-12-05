Обіцяне Ілоном Маском викриття Twitter в “історії Хантера Байдена” стало провальним, але розкрило особисті дані високопосадовців США

Надані Маском листування не демонструють обіцяних “викриттів”, натомість їхнім деяким учасникам доведеться змінити адреси електронних пошт.

Прихильник “абсолютної свободи слова” та новий генеральний директор Twitter Ілон Маск незадоволений давнім рішенням екскерівництва соцмережі “приховувати” новину про “ноутбук Гантера Байдена”, опубліковану безпосередньо перед президентськими виборами США у 2020 році.

Історія з ноутбуком Гантера

Опублікована The New York Post у жовтні 2020 року стаття ґрунтувалася на файлах, нібито отриманих із ноутбука сина Джо Байдена, Гантера. На той час він був членом ради директорів української енергокомпанії Burisma, проти якої було розпочато розслідування. У матеріалі повідомляється, що Джо Байден через рік “натиснув” на владу України з метою припинити розслідування та звільнити генпрокурора Віктора Шокіна.

Також журналісти виявили у ноутбуці медіа, на яких Хантер займається сексом та вживає наркотики.

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Рішення Twitter та “розслідування” Маска

Минулого місяця Маск обіцяв надати внутрішнє листування співробітників та керівництва Twitter, яке мало продемонструвати, як протікав процес “блокування” статті.У п’ятницю журналіст Метт Тайбі (якому Маск надав документи) опублікував довгий тред у Twitter зі скриншотами електронних листів учасників кампанії Байдена та зовнішніми політичними лідерами. Серед іншого, проскакує “конфіденційний” лист від заступника головного юрисконсульта соцмережі.

1. Thread: THE TWITTER FILES — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

У листах показано як Twitter намагається пояснити своє рішення приховати статтю The New York Post про витік файлів з ноутбука Гантера. На той час багато хто засумнівався в справжності файлів, і в соцмережі вирішили “заборонити” посилання та зображення, пов’язані з історією, пославшись на свою політику розповсюдження матеріалів, отриманих хакерами.

Крок викликав критику як з боку республіканців, так і від прибічників свободи слова (таких, як Маск).

Очевидно, Ілон Маск сподівався, що покаже як “підло” ексспівробітники Twitter допомагають Джо Байдену, проте натомість продемонстрував, що команда просто вирішує робочі моменти та думає як прийняти важке рішення про модерацію.

“Я щосили намагаюся розібратися в політичному підґрунті для позначення цієї історії. Чи будемо ми відзначати подібні ситуації небезпечними?” — запитує один співробітник в іншого.

Йоель Рот, екскерівник відділу довіри та безпеки Twitter, пише, що компанія наважилася поводитися обережно, враховуючи “серйозні уроки та ризики 2016 року”. Ексзаступник генерального юрисконсульта соцмережі Джим Бейкер погоджується з цим рішенням і пише, що “для нас розумно припустити, що це “зламані файли” та обережність виправдана”.

Листи не показують, як було ухвалено початкове рішення про блокування — керівники обговорюють, чи був зроблений тоді правильний вибір. Метт Тайбі повідомляє, що Джек Дорсі, який на той час керував компанією, не знав про рішення.

Маск, схоже, розглядає ці листування як “втручання уряду”.

“Якщо це не є порушенням Першої поправки до Конституції, то що це?”, — пише Ілон.

Сам Тайбі підсумовує:

“Серед того, що я побачив, немає жодних доказів участі уряду в історії з ноутбуком”.

Розкриття особистих даних

Тим часом обробляючи файли, журналіст показав адреси електронних пошт високопоставлених лідерів — самого Дорсі та представника демократів Ро Ханни. Історія також розкрила імена деяких співробітників Twitter, які обговорювали модерацію. Враховуючи увагу до історії з ноутбуком Гантера Байдена, люди можуть піддатися критиці та переслідуванням.

“Не розумію навіщо називати імена. Це небезпечно”, — написав співзасновник Twitter Біз Стоун.

I don’t get why naming names is necessary. Seems dangerous. — Biz Stone (@biz) December 3, 2022

Пізніше Тайбі видалив твіт з адресою електронної пошти Дорсі. Інший, з даними Ро Ханни, теж поки не показується в треді.

Джек Дорсі ситуацію не коментував, від Twitter (який скоротив команду зі зв’язків із громадськістю) теж відповіді не надходило.

Ро Ханна прокоментував ситуацію так:

“Як конгресмен, який представляє Кремнієву долину, я відчув, що дії Twitter могли порушувати Першу поправку, про що й написав”.

Джерело: The Verge