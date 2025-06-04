Обличчя Цірі в новому трейлері The Witcher 4 є «прямою копією моделі» з The Witcher 3, — CD Projekt Red

The Witcher 4 / CD Projekt Red

CD Projekt Red кажуть, що зовнішність Цірі в The Witcher 4 — це пряма копія моделі з The Witcher 3.

Уточнення з’явилося після того, як чимало гравців розкритикували зовнішність Цірі в першому трейлері, випущеному у грудні 2024 року на The Game Awards 2024. Після цього фанати почали вивчати її модель «під мікроскопом» і порівнювати нові рендери з тим, як вона виглядала у The Witcher 3. Загалом головну героїню хейтили за помітні візуальні відмінності. Але у CDPR запевняють: зміни мінімальні й не стосуються самої моделі.

Коментар з’явився після нової презентації The Witcher 4 на Epic Games State of Unreal, де CDPR показали і технодемо, і кінематографічний трейлер. Один із представників студії підтвердив для Kotaku, що обличчя Цірі дійсно було перенесено з «трійки» — з адаптацією під сучасні технології.

«Це та ж модель персонажа, що була використана в трейлері [2024]. Обличчя Цірі є прямою копією моделі з The Witcher 3, адаптованої для роботи з новітньою технологією MetaHuman. Було внесено дві тонкі зміни для покращення якості анімації: трохи підняті брови та більш розслаблена область очей – остання була присутня в трейлері, але згодом її видалили», — каже речник CDPR.

У новому відео, крім сцени з Цірі, також показали велике місто з NPC, відкритий світ, монстрів на кшталт мантикори, а також циркову арену з натовпом. Оскільки CDPR показали кадри з технодемо на базовій PS5 — ймовірно, The Witcher 4 таки не стане ексклюзивом PS6, як припускали деякі. Щодо дати релізу або інших сюжетних деталей під час конференції не йшлося. Відомо, що The Witcher 4 ще торік перейшла у фазу повноцінного виробництва.

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Джерело: Kotaku