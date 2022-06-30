Обвал ринку криптовалют торкнувся програми озброєнь Північної Кореї – вкрадені активи стали коштувати менше

Зниження вартості криптовалют істотно впливає не тільки на добропорядних інвесторів, але й на криміналітет. На превеликий жаль режиму Північної Кореї, його скриня з вкраденою криптовалютою раптово стала коштувати значно менше, ніж раніше. А це змушує скорочувати фінансування програми озброєння.

За даними аналітичної компанії Chainalysis, старі невідмиті північнокорейські криптовалютні активи з початку цього року знизилися у вартості зі $170 млн до $65 млн. Ці активи включають кошти, вкрадені в результаті 49 зламів з 2017 по 2021 рік. Таким чином, лише цього року зловмисники втратили понад 60% своїх первинних активів. Щобільше, криптовалюта, отримана в результаті одного пограбування у 2021 році, втратила щонайменше 80% своєї вартості, повідомив аналітик TRM Labs. Посольство Північної Кореї в Лондоні назвало цю публікацію «абсолютно хибною новиною».

Північна Корея ніби повністю ізольована від нормальної фінансової системи, що повинно було ускладнити роботу над ядерною програмою. Хоча деякі країни та особи надають підтримку керівництву цієї країни та допомагають обходити санкції, у тому числі з використанням криптовалюти. Але й щодо цього не все гладко. Як і у будь-якого хакера, перед режимом стоїть завдання конвертації вкраденої криптовалюти в реальні гроші, щоб можна було скористатися активами. Але злодієві вкрай проблематично продати вкрадене майно за його номінальною вартістю. Тому фактичні доходи Північної Кореї від кіберзлочинності від початку були меншими, ніж оцінювалися номінально. А тепер, через падіння вартості криптовалют, це джерело фінансування режиму стало ще меншим.

Хоча «менше грошей» – це не те саме, що «відсутність грошей». За даними Reuters, попри проблеми з конвертацією, лише у 2019 році Північна Корея завдяки кібератакам змогла направити на свою збройну програму близько $2 млрд.

Джерело: The Verge