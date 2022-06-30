Ціна Bitcoin впала до $19 тис. та тягне за собою весь ринок криптовалют

Вартість Bitcoin опустилася нижче за $20 тис. У середу ціна криптовалюти ненадовго знизилася нижче за цей рівень, після чого знову торгувалася вище за $20 тис. Але вже в четвер ціна Bitcoin впала майже на 5% – з $20391,81 до приблизно $19 тис. Мінімальне значення за цей день складало $18914,27.

Біткойн торгувався у вузькому діапазоні протягом останніх двох тижнів, не в змозі піднятися набагато вище за $22 тис. А тепер він вийшов за межі цього коридору, пробивши нижню його межу.

Bitcoin негативно впливає на весь ринок криптовалют, які також стрімко втрачають у вартості. Наприклад, Ethereum за день подешевшала на 8,6%, XRP – на 5,28%, Solana – на 9,33%.

Як зазначають аналітики, на ринку склалася ситуація, що веде до зниження вартості Bitcoin. Причиною тому є рецесія, що насувається, і зростаючий рівень інфляції. У нинішній ситуації центральні банки прагнуть подальшого підвищення ставок. У вівторок фондові ринки США впали, а ф’ючерси у середу залишалися під тиском. Біткойн тісно пов’язаний з рухами на фондових ринках США і має тенденцію слідувати за ними дедалі нижче.

У липні очікується чергове підвищення ставки Федеральною резервною системою США, що «обтяжує всі ризиковані активи», кажуть експерти. За їхніми прогнозами, у найближчому майбутньому біткойн, ймовірно, торгуватиметься між $17 тис. і $22 тис. Більшість відскоків останні кілька тижнів класифікуються як відскоки ведмежого ринку з метою подальшого зниження позицій.

Негативні тенденції також спостерігаються на ринку NFT. Протягом кількох тижнів тут фіксується падіння обсягів продажу та падіння цін на популярні NFT. На найбільшому у світі ринку NFT, OpenSea, обсяг продажів впав на 75% у порівнянні з травнем і, схоже, досягне найнижчого рівня з липня 2021 року.

Джерело: cnbc, coindesk, bloomberg