Одержимі Disney: пара витратила $400 000 і пропонує нирку заради повернення до елітного клубу

Подружжя з Каліфорнії вже сім років намагається відновити членство в ексклюзивному клубі у Діснейленді, витрачаючи на це величезні суми.

У Діснейленді є приватний клуб для обраних, про який знають не всі відвідувачі. Club 33 відчинив свої двері 1967 року за задумом Волта Діснея як місце для прийому важливих гостей та спонсорів.

Скотт і Діана Андерсони втратили членство в цьому елітному закладі 2017 року через порушення правил. Відтоді подружжя витратило понад $400 000 на судові витрати, намагаючись повернути втрачений статус.

Пара заперечує порушення правил клубу. За словами охорони, Скотта виключили через нетверезу поведінку — він ледве тримався на ногах і не міг чітко розмовляти. Діану раніше вже відсторонювали на певний час через використання нецензурної лексики.

Видання LA Times повідомило, що Діана готова навіть «продати нирку», щоб лише знову стати членом Club 33. Така відданість викликала неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Користувачі назвали цю ситуацію «найтемнішою річчю», яку вони чули за тиждень.

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До виключення з клубу Андерсони відвідували Діснейленд 60–80 разів на рік, витрачаючи приблизно $125 000 щорічно. Один із відвідувачів Club 33 поділився, що обід на двох дорослих і трьох дітей без алкоголю коштував $600.

Попри програш у суді, пара не збирається здаватися. Компанія Disney поки що не коментує цю ситуацію та позов Андерсонів щодо Club 33.

Джерело: Dexerto