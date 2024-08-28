Блогери з TikTok наругалися над храмом в Камбоджі, щоб відтворити гру Temple Run

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У відео на тлі 900-річного об’єкта, який входить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, туристи пробігали крізь камбоджійський храм Ангкор-Ват, імітуючи події Temple Run — мобільної гри у жанрі нескінченного ранера.

Серія роликів, опублікована в TikTok, обурила багатьох істориків та захисників пам’яток, які назвали заняття блогерів «катастрофою».

«Це не просто потенційна матеріальна шкода через те, що люди стрибають через каміння чи спотикаються об нього, це шкода духовній і культурній цінності храмів», — сказав у коментарі Bloomberg консультант з охорони природи Саймон Воррак.

Водночас це не перший випадок, коли блогери наругаються над храмом в Ангкорі — у квітні, до прикладу, влада поскаржилась, що ютубери для відео знущались над місцевими мавпами.

«Люди часто забувають, що Ангкор-Ват та інші храми — це місця живої культурної спадщини для камбоджійців», — сказала в коментарі Business Insider професорка археології Орегонського університету Елісон Картер. «Якщо щось заборонено робити в церкві чи мечеті, цього не варто робити й в ангкорському храмі».

Водночас деякі камбоджійці в соцмережах виступили на захист блогерів, зазначаючи, що подібна тенденція у TikTok може піти на користь місцевій туристичній галузі, яка занепала після пандемії COVID-19.

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Міністерство туризму Камбоджі та Національне управління ASPARA, яке відповідає за захист археологічної пам’ятки, поки не відреагували на запит журналістів про коментар.

Ангкор-Ват можна побачити у фільмі «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» 2001 року, також подібні на руїни храму елементи використовувались в самій грі Temple Run. Загалом в Ангкорі розміщено понад 100 храмів, і територія вважається однією із найважливіших археологічних пам’яток у Південно-Східній Азії. До початку пандемії Ангкор відвідали рекордні 6,6 млн туристів, цьогоріч руїни привернули увагу 630 тисяч гостей.

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