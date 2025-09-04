Софі Тернер і Анджеліна Джолі в ролі Лари Крофт / Depositphotos

Amazon оголосив, що новою Ларою Крофт стане зірка “Гри престолів” Софі Тернер, підтвердивши давні чутки про її участь.

Про серіал “Розкрадачка гробниць” оголосили торік, поряд із залученням Фібі Воллер-Брідж (“Погань”) на роль сценариста, шоуранера та виконавчого продюсера. Нині відомо, що Чед Годж приєднається до проєкту як співшоуранер, а режисерську роботу візьме на себе Джонатан ван Туллекен (“Сьогун”).

“Рада оголосити про неймовірну Софі Тернер у ролі нашої Лари разом із цією феноменальною творчою командою”, — сказала Воллер-Брідж. “Нечасто трапляється шоу такого масштабу з персонажем, якого ти любив з дитинства. Усі шалено захоплені Ларою і всі такі ж неймовірні, сміливі та веселі, як і вона. Діставайте свої артефакти… Крофт іде…”.

Тернер не підтверджувала чутки про свій кастинг, але наприкінці травня додала в соцмережі фото з “прокачаною фігурою”. Фани припустили, що таке оновлення присвячене саме ролі Лари Крофт. Сама акторка не коментувала припущення і швидко видалила допис.

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x — westerosies (@westerosies) May 20, 2025

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

“Надзвичайно рада грати Лару Крофт”, — каже Тернер у свіжій заяві. “Це культовий персонаж, який чимало значить для багатьох, і я віддаю їй усе, що в мене є. Важке завдання слідувати за Анджеліною та Алісією з їхніми потужними акторськими виступами, але з Фібі на чолі ми (і Лара) всі в надійних руках. Не можу дочекатися, коли ви всі побачите, що ми готуємо”.

Знімання, за даними Variety, стартують у січні 2026 року.

Лара Крофт дебютувала у світі відеоігор 1996 року. Харизматична археологиня-аристократка підкорює загублені міста, розгадує таємниці древніх храмів та майстерно ухиляється від смертельних пасток. Раніше персонажку на екрані втілювали Анджеліна Джолі (2001 і 2003 роки) та Алісія Вікандер (з 2018 року), тоді як Гейлі Етвелл подарувала їй свій голос в анімаційному серіалі Netflix.