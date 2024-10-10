На Netflix вийшов аніме-серіал «Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт» — сиквел до трилогії ігор Tomb Raider

Анімаційний серіал «Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт» відсьогодні транслюється на Netflix — для перегляду доступні 8 епізодів тривалістю до 30 хвилин кожен (української озвучки немає, але є субтитри).

Серіал є прямим сиквелом до трилогії ігор Tomb Raider Survivor.

«Після подій трилогії Лара Крофт залишила своїх друзів, щоб вирушити на небезпечніші сольні пригоди, однак повинна знову повернутися додому, коли злодій викрадає могутній китайський артефакт із її будинку. Переслідування перенесе героїню в навколосвітню пригоду й у глибини забутих гробниць, де вона буде змушена зіткнутися зі своїм справжнім я і вирішити, яким героєм хоче стати».

Озвучила культового археолога Гейлі Етвелл (Пеґґі Картер в іграх всесвіту Marvel), тоді як Аллен Мальдонадо дав голос Зіпу, а Ерл Бейлон повторить роль Джони з відеоігор.

Сценаристом, шоуранером та виконавчим продюсером виступає Таша Хуо («Відьмак: Кровне походження»).