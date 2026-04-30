Новини Кіно 30.04.2026

Бойовик з Кіану Рівзом перезапустять як серіал на AMC

Вадим Карпусь

"На гребені хвилі": AMC випустить серіал за мотивами бойовика з Кіану Рівзом

Медіакомпанія AMC Global Media розширює свою лінійку проєктів і робить ставку на знайомі бренди. Один із головних анонсів — серіальне продовження культового бойовика “На гребені хвилі” 1991 року, де свого часу зіграли Кіану Рівз (Джонні Юта) та Патрік Суейзі (Бодхі).


Новий проєкт із тією ж назвою вже отримав орієнтир за датою виходу — прем’єру планують на 2027 рік. Над першим сезоном уже працюють: сценарії пишуть, а зйомки планують розпочати в Австралії пізніше цього року.

Серіал не продовжить історію старих героїв напряму. Події розгорнуться через 25 років після фільму й зосередяться на новій команді грабіжників. Вони матимуть зв’язок із легендарною бандою Ex-Presidents, яка стала центральною частиною сюжету оригіналу. Таким чином автори хочуть зберегти дух ризикованих пограбувань і екшну, який зробив фільм популярним.

За сценарій і продюсування відповідає Дейв Калстайн. Режисером і виконавчим продюсером стане Шейн Блек, відомий за роботами “Смертельна зброя”, “Поцілунок навиліт” та “Залізна людина 2”. Шоуранером виступить Крейг Сільверстайн, який працював над “Поворот: Шпигуни Вашингтона”, “Пантеон” та “Персі Джексон та Викрадач блискавок”. До команди також приєднався Грег Нікотеро — давній учасник франшизи “Ходячі мерці“, а також продюсер Браян Віттен.


Запуск серіалу “На гребені хвилі” вписується в ширшу стратегію AMC: компанія активно розвиває як класичне телебачення, так і стримінгові сервіси, серед яких AMC+, Shudder та Acorn TV. Поєднання відомих франшиз і нових адаптацій має залучити як давніх фанатів, так і нову аудиторію.

Точної дати релізу поки не назвали, але орієнтир на 2027 рік уже дає розуміння, коли чекати прем’єру.

Джерело: screenrant

