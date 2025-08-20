Новини Кіно 20.08.2025 comment views icon

"Нас обох нудило": Софі Тернер розповіла про "огидну" інтимну сцену з "братом по Грі престолів" в новому горорі
Cофі Тернер в ролі Санси Старк / "Гра престолів", HBO

Зірки “Гри престолів” Софі Тернер та Кіт Герінґтон возз’єднуються на екрані у британському готичному фільмі жахів Наташі Кермані.

Дія стрічки, яка отримала назву “Жах” / The Dreadful, відбувається під час Війни Троянд у XV столітті й оповідає про Енн (Тернер) та її свекруху Морвен (Марсія Гей Гарден), що живуть “на задвірках суспільства”, але їхнє життя раптово змінюється, коли з’являється таємнича людина з минулого. Серед решти акторського складу: Лоренс О’Фуарайн, Джонатан Говард, а також колега Тернер по “Грі престолів” Кіт Герінґтон, який грає персонажа, на ім’я Яго.

"Нас обох нудило": Софі Тернер розповіла про "огидну" інтимну сцену з "братом по Грі престолів" в новому горорі
Кадри з серіалу “Гра престолів”

У програмі Late Night with Seth Meyers Тернер розповіла, що возз’єднання із “братом по Грі престолів” у новому фільмі відзначилось одним із “найгірших моментів в її кар’єрі”, оскільки дуету довелось зніматись в інтимних сценах. Що цікаво, акторка сама рекомендувала Герінґтона на роль, але не знала, що персонаж стане її коханцем. 

“Я продюсую фільм і переглядала персонажів. Режисер спитала, чи є в мене хтось на думці. Першою людиною, про яку я згадала, був Кіт. Я надіслала йому сценарій, а він відповів: “Та я б із задоволеннями, але це буде до біса дивно, Соф”. Думаю собі, про що він говорить? Потім прочитала текст, а там: поцілунок, поцілунок, секс, поцілунок, секс. І така: чорт, це ж мій брат”. 

"Нас обох нудило": Софі Тернер розповіла про "огидну" інтимну сцену з "братом по Грі престолів" в новому горорі
Кадри з серіалу “Гра престолів”, HBO

Попри те, що ідея зіграти кохану Герінґтона видавалась Тернер незручною, акторка вважала сценарій дійсно хорошим, тож викинула всі упередження з голови. Разом з тим вона згадує, що від першої сцени із поцілунком їх “обох нудило”. 

Тернер і Герінґтон грали брата і сестру, Джона Сноу та Сансу Старк, протягом восьми сезонів “Гри престолів”, а Софі фактично дорослішала під час роботи над серіалом, оскільки розпочала знімання у віці 14 років. Цікаво, як їхні інтимні сцени з “Жаху” сприймуть давні шанувальники, і чи не постраждає від цього сам фільм. 

У січні “Жах” перебував на стадії постпродакшену, однак дата виходу і досі не оголошена.

Зірка «Гри престолів» показала прокачану «статуру Лари Крофт» — схоже, Amazon не скасувала серіал Tomb Raider

Джерело: Screen Rant

