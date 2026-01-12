Оновлення Windows 11 відправило "в кому" Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64

Фото: Джейсон Екерт

Розробник ледь не втратив свій Dev Kit на базі Qualcomm Snapdragon X Elite ARM64 після “вбивчого” оновлення Windows 11.

Інженер і розробник Джейсон Екерт пише, що з листопада 2024 року його тестовий ПК з 32 ГБ ОЗП та SSD на 512 ГБ стабільно запускав Windows 11 для ARM, але спроба встановити оновлення безпеки ОС (KB5068861) у грудні 2025-го фактично “вбила” його техніку. Початково усі три спроби завершились відкатом під час перезавантаження, результату не дали й подальші намагання очистити кеш пакета, запустити команди sfc /scannow та dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, а також встановити оновлення вручну з каталогу Microsoft Update. Розробник почитав відгуки, зрозумів, що проблема не поодинока і відклав оновлення на місяць, продовживши роботу.

“Я погуглив і виявив, що багато людей стикаються з такою ж проблемою, і що Microsoft збирається виправити її за допомогою майбутнього накопичувального оновлення. Тож я вимкнув оновлення на місяць”.

Під кінець року Екерт знову ввімкнув оновлення, отримавши звичне сповіщення Windows про перезавантаження. Утім, ситуація була ідентичною до перших спроб, за одного винятку — система перевантажилась чотири рази перш ніж зрештою завантажилась ОС.

“Коли система завантажилась, я не міг зайти у свій обліковий запис Microsoft. Після введення PIN-коду відкрився абсолютно новий профіль зі стандартним “бездушним” тлом Windows. Я мав доступ до інтернету, більшість моїх програм працювали, однак не міг відкрити Windows Terminal чи інші програми Microsoft включно з Event Viewer”.

Розробник вирішив знову перезавантажити систему, виправдовуючи збій звичними “глюками” Windows. Утім, одразу після появи логотипа, ОС або ж знову перезавантажувалась, або ж вимикалась. Після десятка спроб Екерт визнав свою поразку і почав шукати рішення іншими шляхами: перевірив налаштування UEFI й завантажився у меню вибору пристрою завантаження (BDS), натиснувши клавішу Home під час завантаження.

“На жаль, меню BDS поводилося нерегулярно: випадкове зависання, опції, які не вибиралися, та загальна загальмованість. Я думав, що це може бути пов’язано з клавіатурою або USB, але інші клавіатури в різних портах поводилися так само”.

Наполегливість інженера зрештою виправдалась потраплянням в BDS, де він вирішив, що перевстановлення Windows буде кращим варіантом. Екерт вимкнув безпечне завантаження, активував завантаження через USB та активував опцію UEFI, яка дозволяла WinPE використовувати зовнішні дисплеї (оскільки це не ноутбук). Далі він завантажив ISO-файл Windows 11 ARM, скопіював його на USB-флешку та підготував іншу з драйверами Snapdragon Dev Kit, які раніше завантажив з вебсайту Qualcomm одним великим ZIP-файлом (до того, як вони зникли).

Екерту вдалось завантажитися в інсталятор Windows 11 й спочатку здавалось все йде гладко: інсталяція завершилась і перезаписала існуючий розділ C:, комп’ютер перезавантажився і без проблем пройшов початкові налаштування — до моменту вибору регіону і мови, де з’явився екран із запитом драйвера для підключення до мережі. Розробник перейшов до другої флешки з драйверами, але перш ніж натиснув на файл, система зависла і вимкнулася.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Відтоді всі спроби завантаження зазнали невдачі. Кожна не проходить далі логотипа завантаження Snapdragon перед перезавантаженням або вимиканням… знову ж таки, ніби випадково. Я все ще можу потрапити в меню BDS, але жодна з опцій недоступна для вибору. Це означає, що я не можу перевстановити Windows 11 знову, або спробувати щось інше, наприклад, Linux (який досі не підтримує Snapdragon Dev Kit)”.

Екерт перевстановив в девкіті все, включно з SSD, і навіть перевірив останній на сторонньому пристрої. Жодних проблем у диску і жодних змін в роботі системи.

“Система була цілком справною та працювала нормально аж до збою оновлення Windows. Можливо, воно якимось чином перезаписало прошивку, якої в ньому не повинно бути, або ж частково пошкодило якийсь компонент UEFI або завантажувача, чого було достатньо для завантаження, але недостатньо для підтримки роботи?”, — гадає Екерт. “Можна припустити проблему з Secure Boot або TPM, чи навіть проблему з низькорівневою прошивкою керування живленням, враховуючи випадкову поведінку під час перезавантаження або вимкнення. А оскільки це комплект розробника без документованого шляху відновлення ПЗ, навіть збій, який зазвичай можна виправити, може стати постійним”.

Екерт підсумовує, що якби Qualcomm не припинила випуск Snapdragon Dev Kit, це, ймовірно, стало б незручністю, а не проблемою. Інструмент для відновлення вбудованого ПЗ, документований процес перепрошивки або навіть базова підтримка могли б перетворити мертву систему на просто невдалий день.

“Чи це проблема з самою платформою Snapdragon? Сумніваюся. Вона була бездоганною з жовтня 2024 року. Але це не типовий ПК з Windows на базі Snapdragon… це Snapdragon Dev Kit. День, коли він прибув, був тим самим днем, коли Qualcomm оголосила, що припиняє його виробництво та всю майбутню підтримку. На відміну від ноутбуків Snapdragon від ASUS, Dell або Lenovo, тут немає інструментів відновлення від виробників оригінального обладнання або систем безпеки прошивки”.

Зрештою Екерт завершив допис прощанням з Dev Kit, але оновив його за пару днів. Виявилось, що після того, як текст став вірусним, у коментарі прийшов інший розробник: він створив образ SSD свого Snapdragon Dev Kit невдовзі після отримання і запропонував його на випадок, якщо саме обладнання Екерта було справним, а проблема дійсно полягала в пошкодженні диска або прошивки, спричиненому невдалим оновленням Windows.