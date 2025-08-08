Новини IT-бізнес 08.08.2025 comment views icon

OpenAI виплатить по $1,5 млн премії 1000 "кращих" працівників — аби ті не йшли до конкурентів

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

OpenAI виплатить по $1,5 млн премії 1000 "кращих" працівників — аби ті не йшли до конкурентів
Гендиректор OpenAI Сем Альтман / Twitter

OpenAI завдає удару в боротьбі за таланти ШІ й планує виділити близько $1,5 млрд на бонуси для тисячі своїх найкращих працівників.

Згідно з The Information, премії отримають найкращі інженери та дослідники з-поміж тих, яких можуть прагнуть переманити до себе техногіганти. До прикладу, Meta Марка Цукерберга вже відзначилась чи не найбільшим офером в історії ШІ, запропонувавши топовому інженеру нейромереж зі стартапу Abel $1,25 млрд за 4 роки. Той, на великий подив, відмовився.

Підхід “купуй або переманюй” активізували в Meta після того, як внутрішні ШІ-проєкти компанії зазнали невдачі. Цукерберг особисто “вербував”дослідників Google DeepMind через електронні листи й все ж таки забрав щонайменше трьох фахівців OpenAI. В останньому випадку обіцяні бонуси у $100 млн за підписання контракту нібито так і не заплатили. Вочевидь бонусний план OpenAI розроблений, щоб запобігти таким “крадіжкам” у майбутньому.

Зі слів співзасновника Hyperbolic Labs Юйчена Цзіня,  премії отримають навіть новачки, миттєво опинившись в переліку доларових мільйонерів. Він порівнює цю ситуацію з “ефектом багатства” у Nvidia, де чимало працівників володіють акціями компанії й суттєво виграли від попиту на ШІ-чипи. 

Новина про бонуси в OpenAI з’явилась на тлі запуску GPT-5 — останньої флагманської ШІ-моделі компанії, яка поєднує в собі можливості роздумів зі швидкою реакцією. GPT-5 краще за попередників показала себе в письмі, кодуванні та тестах з охорони здоров’я, а також має суттєво менший рівень галюцинацій. Модель розгортається поступово для всіх користувачів, хоча безплатні матимуть певні обмеження.

OpenAI розкрила ліміти на GPT-5 в ChatGPT, для безплатної версії — 10 запитів на 5 годин

Популярні новини

arrow left
arrow right
Світ навпаки: робот з ШІ пише листи вручну, а люди розучилися
Віцепрезидент Microsoft: Windows 2030 обійдеться без миші й клавіатури, керуватимуть голос та ШІ
Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи
Статева дискримінація від ChatGPT: ШІ радить жінкам просити значно меншу зарплату, ніж чоловікам
Gemini зламали, щоб захопити контроль над Google Home
Обмеження ШІ «злітають», якщо зафлудити його жаргоном і нісенітницею, — дослідження
ШІ-помічник Copilot тепер шукає файли на Windows 10 і 11 — краще й швидше за Windows Search
Apple Live Translation — в iOS 26 з'явився живий переклад повідомлень та розмов
Австралійська IT-компанія звільнила 150 працівників заздалегідь записаним відео
Марк Цукерберг радіє, що час у Facebook та Instagram зріс завдяки ШІ-сміттю, та хоче принести його у розумні окуляри
Жителі Данії отримають авторське право на тіло, голос та обличчя для захисту від ШІ
Ілон Маск поділився зображеннями Grok — вони виявилися роботами фотографа
Цей робот працює автономно і безперервно — доки є батарейки на складі
Microsoft Edge стає ШІ-браузером — порівняння товарів, допомога з вкладками та інше у Copilot Mode
Netflix вперше використав ШІ в своєму серіалі — цьогорічному Sci-Fi хіті з 96% на Rotten Tomatoes
Google телефонуватиме за вас в магазини
Google ледь не запустив власний «ChatGPT» раніше за OpenAI, — колишній розробник, CEO Microsoft AI
Люди все ще кращі: програміст обійшов ШІ OpenAI у 10-годинному марафоні кодування
Скільки заробляють фахівці ШІ у Microsoft? У мережу потрапила таблиця
Ілон Маск представив Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць
Google надала ШІ Gemini повний доступ до програм Android — без згоди користувачів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати