OpenAI виплатить по $1,5 млн премії 1000 "кращих" працівників — аби ті не йшли до конкурентів

Гендиректор OpenAI Сем Альтман / Twitter

OpenAI завдає удару в боротьбі за таланти ШІ й планує виділити близько $1,5 млрд на бонуси для тисячі своїх найкращих працівників.

Згідно з The Information, премії отримають найкращі інженери та дослідники з-поміж тих, яких можуть прагнуть переманити до себе техногіганти. До прикладу, Meta Марка Цукерберга вже відзначилась чи не найбільшим офером в історії ШІ, запропонувавши топовому інженеру нейромереж зі стартапу Abel $1,25 млрд за 4 роки. Той, на великий подив, відмовився.

Підхід “купуй або переманюй” активізували в Meta після того, як внутрішні ШІ-проєкти компанії зазнали невдачі. Цукерберг особисто “вербував”дослідників Google DeepMind через електронні листи й все ж таки забрав щонайменше трьох фахівців OpenAI. В останньому випадку обіцяні бонуси у $100 млн за підписання контракту нібито так і не заплатили. Вочевидь бонусний план OpenAI розроблений, щоб запобігти таким “крадіжкам” у майбутньому.

Зі слів співзасновника Hyperbolic Labs Юйчена Цзіня, премії отримають навіть новачки, миттєво опинившись в переліку доларових мільйонерів. Він порівнює цю ситуацію з “ефектом багатства” у Nvidia, де чимало працівників володіють акціями компанії й суттєво виграли від попиту на ШІ-чипи.

Новина про бонуси в OpenAI з’явилась на тлі запуску GPT-5 — останньої флагманської ШІ-моделі компанії, яка поєднує в собі можливості роздумів зі швидкою реакцією. GPT-5 краще за попередників показала себе в письмі, кодуванні та тестах з охорони здоров’я, а також має суттєво менший рівень галюцинацій. Модель розгортається поступово для всіх користувачів, хоча безплатні матимуть певні обмеження.