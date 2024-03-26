Марк Цукерберг «вербує» дослідників Google DeepMind через особисті електронні листи, — The Information

Керівник Meta шукає таланти у сфері штучного інтелекту.

Марк Цукерберг пише особисті електронні листи ШІ-фахівцям Google DeepMind, аби переманити їх в Meta, пише The Information з посиланням на двох людей, які переглянули повідомлення.

Один зі співрозмовників сказав, що Цукерберг писав дослідникам нібито штучний інтелект дуже важливий для Meta і висловлював сподівання на те, що вони приєднаються до компанії. Додатково деяким кандидатам пропонували роботу без проведення співбесід.

Агресивні зусилля щодо найму персоналу, схоже, є частиною узгодженої стратегії, спрямованої на перетворення Meta у домінуючого гравця у сфері ШІ. В січні Цукерберг заявляв, що до кінця 2024 року компанія планує мати понад 340 000 графічних процесорів Nvidia H100 (за оцінками аналітиків Raymond James, Nvidia продає чипи H100 за ціну від $25 000 до $30 000, а на eBay вони можуть коштувати понад $40 000 — якби Meta платила мінімально, то витратила б на це близько $9 млрд), а також, що обчислювальна інфраструктура Meta міститиме «майже 600 тисяч обчислювальних еквівалентів H100, якщо включити інші графічні процесори».

Також Meta прагне виділитися серед конкурентів, таких як OpenAI, своїм підходом із відкритим кодом — у липні компанія випустила публічну версію своєї великої мовної моделі Llama 2.

«З погляду інвестиційних пріоритетів, штучний інтелект буде нашою найбільшою сферою інвестицій у 2024 році як для інженерних, так і для обчислювальних ресурсів», — сказав Цукерберг інвесторам під час телефонної розмови про прибутки минулого року.

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