«Пенсійний фонд» NVIDIA: як акції компанії роблять її працівників мільйонерами

Статки, які можна отримати, допомагаючи розвивати успішну компанію, яскраво ілюструє приклад працівників NVIDIA. Один з них, співробітник «середньої ланки» накопичив статок у $62 млн через отримання акцій компанії. Така опція може стати чудовим стимулом для працівників. Проте інший співробітник NVIDIA зробив помилку майже у мільярд за теперішньої вартості акцій, та втратив гроші.

Перший з працівників користувався планом придбання акцій для співробітників (ESPP) протягом 18 років і міцно утримував їх попри все. Він не був високопоставленим інженером, а просто скористався всіма перевагами ESPP, який дозволяє працівникам використовувати 10-15% своєї зарплати для купівлі акцій компанії з 15% знижкою відносно ринкової ціни.

У результаті працівник залишив компанію пакетом акцій вартістю $62 млн. Напевно, було важко утримувати ці акції, не продаючи іноді, щоб отримати трохи готівки, але він ніколи не продавав акції протягом під час роботи у компанії та у результаті забезпечив себе більш ніж солідною «пенсією».

Інший колишній працівник NVIDIA колись мав мільйон акцій компанії (одна акція зараз оцінюється у $882). На жаль, йому довелося продати своє «зелене золото», щоб компенсувати збитки, коли його брокер придбав інші акції, які потім впали на 90%. Маржинальний рахунок дозволяє використовувати вартість одного або кількох пакетів для придбання інших акцій або фінансових активів. У цьому випадку примусовий продаж із маржинального рахунку призвів до втрати.

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Джерело: Tom`s Hardware