OpenAI заблокувала ChatGPT в Україні, щоб “не порушити санкції, які з 2014-го року поширюються на анексований Крим/ “ЛДНР”

OpenAI, розробник ChatGPT, заблокував українцям доступ до свого текстового ШІ-чатботу. За словами компанії, це зроблено через санкції, які поширюються й на окуповані росією Луганську та Донецьку області, а також анексований Крим.

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Про це йдеться у листі, який Мінцифри отримала від OpenAI.

“Через санкції вони повинні блокувати “ЛДНР”/Крим. Вони не знають, як їх відрізняти від клієнтів з решти України”, — розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в коментарі українському виданню Forbes.

ChatGPT створений OpenAI — лабораторією штучного інтелекту, яку запустили кілька років тому за фінансової підтримки Ілона Маска та інших підприємців. Бот працює на основі “великої мовної моделі” — програмного забезпечення штучного інтелекту, яке навчили передбачати наступне слово у реченні, аналізуючи величезні обсяги інтернет-тексту та знаходячи закономірності методом спроб та помилок.

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З моменту свого запуску безплатна версія чатбота користується великою популярністю — вже у перший тиждень він мав понад 1 мільйон користувачів. Однак в деяких країнах доступ до нього обмежений — зокрема, в росії, білорусі, ірані, Афганістані та… Україні.

Мінцифри надіслала звернення до OpenAI, однак копією відповіді з журналістами поки не поділилась. Наполегливі ж українці поки взялись шукати обхідні шляхи, щоб скористатися ШІ-технологіями (VPN, реєстрація через американський/європейський номер або доступ через сервіси сторонніх видавців).

За повідомленням інсайдерів, Microsoft серйозно зацікавлена у ШІ-технологіях OpenAI та веде переговори про інвестицію $10 млрд в стартап. Фінансування, до якого приєднаються інші венчурні компанії, оцінить OpenAI у 29 мільярдів доларів. Раніше Microsoft оголосила, що інтегрує ChatGPT у свою пошукову систему Bing та зробить чатбот загальнодоступним у своїй хмарній службі Azure.