Microsoft зробить чатбот ChatGPT загальнодоступним у хмарі Azure

Корпорація Microsoft заявила, що незабаром додасть штучний інтелект ChatGPT від OpenAI до своєї хмарної служби Azure. Компанія розглядає можливість значно збільшити свою частку в OpenAI.

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Софтверний гігант оголосив про розширення доступності служби Azure, яка була доступною для обмеженого кола клієнтів з моменту її представлення у 2021 році. Служба надасть хмарним клієнтам Microsoft доступ до різних інструментів OpenAI, таких як мовна система GPT-3.5, на якій заснований ChatGPT, так само як і засіб Dall-E для створення зображень з текстових підказок. Це дозволяє клієнтам Azure використовувати продукти OpenAI у власних хмарних додатках.

За повідомленням інсайдерів, Microsoft веде переговори про інвестицію $10 млрд в OpenAI. Угода вимагає, щоб компанія внесла кошти протягом кількох років, хоча остаточні умови можуть змінитися. Потенційні інвестиції можуть оцінити OpenAI приблизно у $29 млрд.

Microsoft вже є партнером OpenAI завдяки інвестиціям у розмірі $1 млрд у 2019 році. Компанія прагне отримати перевагу в системах штучного інтелекту, щоб покращити свої власні продукти для конкуренції з Google, Amazon і Meta.

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ШІ ChatGPT “підірвав” інтернет після запуску в кінці листопада, зібравши перший мільйон користувачів менш ніж за тиждень. Його імітація людської мови викликала чутки про здатність ШІ витіснити професійних авторів і навіть загрожувати основному пошуковому бізнесу Google. Організація, що стоїть за ним, співзасновником якої є Ілон Маск та інвестор із Кремнієвої долини Сем Альтман, заробляє гроші, стягуючи з розробників плату за ліцензування власної технології.

Побоювання з приводу недостатньої точності ChatGPT викликали обережність щодо його передчасного використання – школи Нью-Йорка заборонили своїм учням доступ до ChatGPT. За словами Альтмана, точність дійсно є недостатньою для того, щоб на бота можна було покластися.

Нині Microsoft використовує Codex OpenAI для автоматизації інструменту програмування Copilot свого підрозділу GitHub та додає цю функцію в Azure разом з іншими інструментами OpenAI. Компанія хоче впровадити ще більше технологій OpenAI у свою пошукову систему Bing, офісні програми для підвищення продуктивності, програму для спілкування Teams та у ПЗ для безпеки.

Джерело: Bloomberg