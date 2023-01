Microsoft кидає виклик Google — у березні 2023 року чатбот ChatGPT інтегрують з пошуковою системою Bing

Microsoft планує запустити версію Bing, яка використовуватиме ChatGPT для надання відповідей на пошукові запити.

ШІ-технологія ChatGPT, створена компанією OpenAI, могла б надавати “більш людські” відповіді на запитання, а не просто посилання на інформацію. І Google, і Bing уже виводять релевантний текст з посилань у верхній частині багатьох пошукових запитів, але панелі знань Google більш поширені, коли інформація стосується людей, місць, організацій та речей.

Використання Microsoft функціональності, схожої на ChatGPT, може допомогти Bing конкурувати з Google Knowledge Graph — базою знань, яку Google використовує для надання миттєвих відповідей і яка регулярно оновлюються через сканування Інтернету та відгуки користувачів.

Минулого року ChatGPT зробив текстовий ШІ мейнстримом, допомагаючи користувачам писати вірші, есе чи навіть коди. Заснований на великій мовній моделі GPT-3.5 він багатьох вразив своєю можливістю надавати реалістичні відповіді на запитання. Але, попри всі свої навички, система все ще має серйозні недоліки, включаючи расові упередження та схильність до надання фейкової інформації як правдивого факту.

Навіть генеральний директор OpenAI Сем Альтман попередив, що “помилково покладатися на [ChatGPT] для чогось важливого просто зараз”.

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.

it’s a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

— Sam Altman (@sama) December 11, 2022