Опитування інвесторів: ціна Bitcoin швидше впаде до $10 тис., аніж підніметься до $30 тис.

Аналітики MLIV Pulse опублікували результати опитування інвесторів, у якому намагалися визначити їхню думку щодо подальшої цінової динаміки Bitcoin. В опитуванні взяли участь 950 людей.

Як свідчать дані опитування, більшість респондентів упевнені, що в короткостроковій перспективі вартість Bitcoin і далі знижуватиметься. Близько 60% учасників опитування висловили думку, що, швидше за все, ціна бінкойну впаде до $10 тис., що скоротить вартість криптовалюти приблизно вдвічі. Відповідно, лише 40% тих, хто проголосував, очікують повернення ціни до $30 тис.

Таким чином, інвестори дотримуються ведмежих поглядів на майбутнє Bitcoin. Причин тому багато. Криптоіндустрію вразили проблемні кредитори, крах окремих криптовалют та припинення політики легких грошей, актуальної під час пандемії коронавірусу. Ця політика підживлювала спекулятивне божевілля на фінансових ринках, але зараз вона втратила актуальність.

«Зараз дуже легко боятися не тільки криптовалюти, а й усього світу в цілому», – заявив Джаред Медфес, партнер венчурної компанії Tribe Capital.

Він додав, що очікування подальшого падіння біткойн відбивають «властивий людям страх перед ринком».

Біткойн вже втратив понад дві третини своєї вартості з того часу, як у листопаді 2021 року досяг майже $69 тис. Згідно з даними CoinGecko, з кінця минулого року ринкова вартість криптовалют скоротилася приблизно на $2 трлн.

Джерело: bloomberg