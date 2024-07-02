OPPO Reno12 з Dimensity 7300-Energy та генеративним ШІ надійшов у продаж в Україні — ціна ₴20 тис. і навушники Air4 Pro в подарунок

На додачу до смартфона OPPO Reno12 Pro в Україні також розпочався продаж доступнішої моделі з цієї серії — OPPO Reno12. Як і старша версія, вона також пропонує функції генеративного штучного інтелекту, але коштує на 20% дешевше. Та ще й з бонусом, який діятиме протягом двох перших тижнів продажів.

Смартфон OPPO Reno12 отримав 6,7-дюймовий AMOLED із двома вигнутими краями, роздільною здатністю FHD + (2412×1080 пікселів), частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю на сонці до 1200 ніт. Екран покритий захисним склом Corning Gorilla Glass 7i. Пристрій оснащений кастомізованою 4-нм мобільною платформою MediaTek Dimensity 7300-Energy, оперативною пам’яттю LPDDR4X обсягом 12 ГБ та вбудованим сховищем UFS 3.1 місткістю 256 ГБ. Також підтримується можливість встановити карту пам’яті. Функція OPPO RAM Extension може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам’яті сховища у тимчасову оперативну пам’ять, збільшуючи таким чином оперативну пам’ять до 24 ГБ.

На задній панелі OPPO Reno12 розташувалась потрійна камера. Вона включає головний 50-мегапіксельний (Sony LYT-600) модуль з оптичною системою стабілізації зображення та 8-мегапіксельний надширококутний модуль з оглядом 112 градусів. А от на заміну 50-мегапіксельному телефото модулю, доступному в старшій моделі, прийшов 2-мегапіксельний макро модуль. Роздільна здатність фронтальної камери знизилась з 50 Мп до 32 Мп, але при цьому збереглася підтримка автофокуса.

Новинка має акумулятор місткістю 5000 мАгод та підтримує швидку зарядку потужністю до 80 Вт (протоколи SUPERVOOC 2.0, SUPERVOOC, VOOC 3.0 і PD2.0 (9 В, 1,5 A)). Також повідомляється про сканер відбитків пальців в дисплеї, модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та NFC, інфрачервоний випромінювач для використання смартфона в якості пульта дистанційного керування побутовою технікою. Пристрій має клас захисту IP65, розміри 161,4х74,1х7,57 мм та вагу 177 г.

OPPO Reno12 працює під управлінням операційної системи ColorOS 14.1 та пропонує різні допоміжні функції на базі ШІ. Наприклад, на фотографіях можна видалити зайвих людей чи об’єкти, покращити обличчя на групових знімках, “відкрити” очі, якщо під час групового знімку хтось моргнув, тощо.

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Ціна OPPO Reno12 в Україні становить 19 999 грн, а при купівлі смартфона у період з 02 до 14 липня додатково у подарунок пропонуються бездротові навушники ОРРО Air4 Pro з 12,4-міліметровим драйвером та активною системою шумозаглушення. Новинка доступна у кольорах Мерехтливий Чорний (Nebula Black) та Мерехтливий Сріблястий (Nebula Silver).

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