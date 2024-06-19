OPPO Reno12 Pro з SoC Dimensity 7300 та функціями штучного інтелекту надійшов у продаж за ціною 25 тис. грн

Компанія OPPO представила два нових смартфони Reno12 і Reno12 Pro, оснащених набором функцій генеративного штучного інтелекту для творчості та ефективності.

Моделі OPPO Reno12 та Reno12 Pro оснащені 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує HDR10+ та забезпечує пікову яскравість 1200 ніт. Дисплей захищає скло Corning Gorilla Glass 7i (Reno12) або Corning Gorilla Glass Victus 2 (Reno12 Pro). Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP65.

Обидві моделі використовують процесор Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 ядра Cortex-A78 2,5 ГГц + 4 ядра Cortex-A55 2,0 ГГц + GPU Mali-G615 MC2). Обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ, а вбудоване сховище UFS 3.1 доступне у варіантах 256 або 512 ГБ. Також є слот для карти пам’яті. В пристроях використовуються акумулятори місткістю 5000 мАгод та підтримується технологія швидкого заряджання потужністю 80 Вт. В новинках є стерео динаміки, але відсутній роз’єм для навушників.

Основні відмінності між моделями можна помітити в камерах. Базова версія Reno12 містить 50-мегапіксельний головний модуль з OIS, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера – 32-мегапіксельна з автофокусом. У випадку Reno12 Pro 50-мегапіксельний головний модуль з OIS доповнений 50-мегапіксельним телефото модулем з 2-кратним оптичним зумом, а також 8-мегапіксельним над ширококутним модулем. В цьому випадку пропонується 50-мегапіксельна камера для автопортретів (з автофокусом).

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Функції штучного інтелекту покликані покращити якість знімків. AI Eraser дозволяє легко видаляти незнайомців або об’єкти з фото. AI Clear Face надає кожному на груповому знімку однаковий макіяж, відтворюючи у високій роздільній здатності такі деталі, як контур обличчя, волосся та брови. AI Best Face може автоматично ідентифікувати людей на фотографіях із заплющеними очима та «відкрити» їх очі. AI Studio може створювати цифрові аватари або художні портрети.

Також доступні функції ШІ для підвищення ефективності та креативності. AI Toolbox – це нове доповнення до бічної панелі з такими функціями, як ШІ Письменник (AI Write), ШІ Спікер (AI Speak) і ШІ Резюме (AI Summary). Вони розпізнають та розуміють вміст, який відображається на екрані, і відповідно оброблюють його для публікації в соцмережах чи створення короткого текстового резюме.

Смартфони серії Reno12 отримали задню скляну панель з використанням текстури Fluid Ripple, що створює 3D-візуалізацію хвиль. Окрім нового сріблястого кольору також доступні варіанти Black Brown (Чорно-коричневий) з відтінком какао та покриттям, на якому не залишаються відбитки пальців. Версія Reno12 Pro Nebula Black (Мерехтливий Чорний) має двоколірний матово-глянцевий дизайн з двома половинками, розділеними металевою смужкою, що проходить горизонтально по задній панелі телефону.

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Смартфон OPPO Reno12 Pro вже надійшов в продаж в Україні за ціною 24999 грн. Молодша версія OPPO Reno12 буде доступна згодом.

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