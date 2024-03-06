Оригінальні частини S.T.A.L.K.E.R. перевидадуть. Принаймні в Японії

На японських цифрових майданчиках Biccamera, Neowing та Rakuten Books знайшли інформацію, що портовані версії оригінальних частин S.T.A.L.K.E.R. вже доступні на передзамовлення в японських цифрових магазинах. Оригінальні ігри разом продаватимуться одним бандлом під назвою S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy.

На цих цифрових майданчиках вказано, що порт трилогії буде доступний для консолей PS4. Але можна припустити, що також він вийде і на Xbox, враховуючи партнерські стосунки Xbox та GSC, повідомляє ТГ-канал S.T.A.L.K.E.R. UA. Як повідомляється, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy вийде вже 27 червня цього року.

Це не офіційна інформація, до якої треба ставитися зі здоровим скепсисом. Більше по цій темі можуть розповісти сьогодні 6 березня о 20:00 на Xbox Partner Preview. Втім поява GSC на цьому шоу поки не підтверджена.

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