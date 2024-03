Ось як виглядає повторне входження в атмосферу Землі «очима» космічної капсули Varda Space

Компанія встановила камеру на свою приватну капсулу W-1, щоб зафіксувати її першу місію з повернення на Землю.

Повне майже 30-хвилинне відео, опубліковане на YouTube, включає кадри відокремлення від космічного корабля на орбіті, «полум’яний» вхід в атмосферу і дещо нерівне приземлення на військовому полігоні в Юті. За даними Ars Technica, W-1 пробула близько 8 місяців на низькій навколоземній орбіті, доки Varda Space отримала усі регуляторні дозволи на посадку на території США.

Here’s a video of our capsule ripping through the atmosphere at mach 25, no renders, raw footage: pic.twitter.com/ZFWzdjBwad

— Varda Space Industries (@VardaSpace) February 28, 2024