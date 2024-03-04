Ось як виглядає повторне входження в атмосферу Землі «очима» космічної капсули Varda Space

Компанія встановила камеру на свою приватну капсулу W-1, щоб зафіксувати її першу місію з повернення на Землю.

Повне майже 30-хвилинне відео, опубліковане на YouTube, включає кадри відокремлення від космічного корабля на орбіті, «полум’яний» вхід в атмосферу і дещо нерівне приземлення на військовому полігоні в Юті. За даними Ars Technica, W-1 пробула близько 8 місяців на низькій навколоземній орбіті, доки Varda Space отримала усі регуляторні дозволи на посадку на території США.

«Відео з нашої капсули, яка таранить атмосферу на швидкості 25 Махів — кадри необроблені», — написала Varda Space в описі до опублікованого ролика.

Here’s a video of our capsule ripping through the atmosphere at mach 25, no renders, raw footage: pic.twitter.com/ZFWzdjBwad — Varda Space Industries (@VardaSpace) February 28, 2024

Varda, яка співпрацювала з Rocket Lab у цій місії, намагається розробити мінілабораторії, які зможуть виробляти фармацевтичні препарати на орбіті — у цьому випадку, препарат ритонавір для лікування ВІЛ-інфекції (розробку надалі аналізуватиме компанія Improved Pharma, що базується в Індіані).

Дослідники вже встановили, що білкові кристали, вирощені в космосі, можуть утворювати більш досконалі структури в порівнянні з вирощеними на Землі. Готові речовини можна використати для створення ліків, які людський організм міг би легше засвоювати, або загалом ефективніших ліків із більшим терміном придатності. Одним із ключових прикладів досліджень, проведених на МКС, є активний інгредієнт пембролізумаб, який використовується в ліках для імунотерапії раку Кітруда (кристали, сформовані у космосі, дозволили створити більш стабільний препарат, який можна вводити короткою ін’єкцією, а не довготривалою внутрішньовенною інфузією, яка використовується зараз).

Капсула W-1 була запущена на Falcon 9 у червні 2023 року. До входу в атмосферу вона кріпилася до космічного корабля Rocket Lab Photon, який забезпечував живлення, зв’язок і контроль висоти, і після відокремлення від капсули згорів в атмосфері.

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