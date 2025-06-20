Оживляє зображення: Midjourney запустила власний генератор відео

Midjourney запустила власний ШІ-генератор відео

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Коли ми вже звикли, що Midjourney малює фантастичні (а іноді просто фантасмагоричні) картинки за текстовим запитом, компанія вирішила: чому б не зробити це ж саме — але з відео. От і з’явився новий ШІ-інструмент, який дозволяє анімувати зображення, згенеровані в Midjourney або завантажені з інших джерел.

Поки що користувачі можуть створювати короткі ролики тривалістю 5 секунд, які за бажанням можна подовжити ще на 4 секунди до чотирьох разів. Функція працює тільки через браузер, і доступна вона тільки підписникам — від $10 на місяць.

Це перша спроба Midjourney у відеоформаті. Поки Google на I/O демонструє можливості Veo 3 та інструмент Flow для кінематографістів, OpenAI вражає Sora, а Adobe експериментує з Firefly Video, Midjourney лише починає. Хоча компанія трохи запізнилася на зйомку, та все одно прикувала до себе увагу. І не лише через нову функцію.

За кілька днів до релізу відеогенерації на компанію подали до суду — не хто-небудь, а Disney та NBCUniversal. Їх обурило те, що Midjourney, ймовірно, тренувала свої моделі на їхньому контенті без дозволу. Це ще один доказ, що ШІ може швидко стати зіркою — не лише фантастичного технофестивалю, а й юридичного трилера.

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Джерело: engadget

Розділ Технології виходить за підтримки

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