Оживляє зображення: Midjourney запустила власний генератор відео

Коли ми вже звикли, що Midjourney малює фантастичні (а іноді просто фантасмагоричні) картинки за текстовим запитом, компанія вирішила: чому б не зробити це ж саме — але з відео. От і з’явився новий ШІ-інструмент, який дозволяє анімувати зображення, згенеровані в Midjourney або завантажені з інших джерел.
Поки що користувачі можуть створювати короткі ролики тривалістю 5 секунд, які за бажанням можна подовжити ще на 4 секунди до чотирьох разів. Функція працює тільки через браузер, і доступна вона тільки підписникам — від $10 на місяць.
Це перша спроба Midjourney у відеоформаті. Поки Google на I/O демонструє можливості Veo 3 та інструмент Flow для кінематографістів, OpenAI вражає Sora, а Adobe експериментує з Firefly Video, Midjourney лише починає. Хоча компанія трохи запізнилася на зйомку, та все одно прикувала до себе увагу. І не лише через нову функцію.
За кілька днів до релізу відеогенерації на компанію подали до суду — не хто-небудь, а Disney та NBCUniversal. Їх обурило те, що Midjourney, ймовірно, тренувала свої моделі на їхньому контенті без дозволу. Це ще один доказ, що ШІ може швидко стати зіркою — не лише фантастичного технофестивалю, а й юридичного трилера.
OpenAI скасувала ліміти на використання відеогенератора Sora для власників ChatGPT Plus (але тимчасово)
Джерело: engadget
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: