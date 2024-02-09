PACE — нова кліматична місія NASA, що вивчатиме мікропланктон і аерозолі з космосу

Супутник допоможе вченим космічної агенції оцінити «здоров’я» Світового океану, зміни клімату та якість повітря.

Місія PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) досліджуватиме мікроскопічні рослини та частинки, що невидимі неозброєним оком, перебуваючи за сотні кілометрів від Землі.

Фітопланктон відіграє життєво важливу роль у світовому океані (у NASA є окреме відео, що розповідає про «мікроскопічних воїнів, що борються за моря») — ці мікроскопічні рослини поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень шляхом фотосинтезу. Саме їхня здатність до «захоплення» CO2, який нагріває планету, робить фітопланктон ключовим союзником у боротьбі зі зміною клімату.

Планктон також — основа харчового ланцюга Світового океану, що робить його надзвичайно важливим для здоров’я морських екосистем і рибальства. З десятка тисяч видів планктону можна виділити й потенційно шкідливі — як-от оті, що спричиняють так звані «червоні припливи» (токсичне цвітіння водоростей).

PACE оснащений трьома приладами — оптичним спектрометром, що здійснюватиме спостереження в ультрафіолетовому, видимому та ближньому інфрачервоному спектрах (дозволить вченим вперше з космосу розрізнити види фітопланктону за їх унікальним кольором); та ще два поляриметри, що вивчатимуть маленькі аерозольні частинки в атмосфері, які можуть впливати на якість повітря (наприклад, дим від пожеж, пил з пустель, вулканічний попіл тощо).

«Нам потрібно дійсно кількісно визначити, що там є, наприклад, які типи аерозолів існують і звідки вони походять», — каже Мен Гао, керівник відділу поляриметричних даних і програмного забезпечення PACE.

Супутник PACE стартував зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді у четвер о 8:30 за Київським часом. За планом місія має пропрацювати у космосі 3 роки.

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Джерело: NASA