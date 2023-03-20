Парад одразу п’яти планет — Юпітер, Меркурій, Уран, Марс і Венера вишикуються поряд 28 березня. Як їх побачити?

Пізніше цього місяця мешканці Землі зможуть побачити у небі 5 планет Сонячної системи одночасно — коли Юпітер, Меркурій, Уран, Марс і Венера вишикуються разом на невеликій ділянці неба незабаром після заходу сонця.

Дві яскравіші планети — Меркурій і Юпітер — будуть помітні біля горизонту, а Венера, як очікується, сяятиме трохи вище. Марс буде видно гірше (однак він вирізнятиметься червонувато-помаранчевим світінням), а для того, щоб побачити Уран, знадобиться бінокль.

Астроном Гарі Свангін, менеджер планетарію Panther Academy в Патерсоні, каже, що на відміну від зірок, планети не мерехтять, а мають рівне світло — і саме так їх можна розрізнити.

Мініпаради за участю двох чи трьох планет — не є чимось незвичайним, а от вирівнювання п’яти планет більш рідкісні. Нам пощастило з цим — за такою небесною вечіркою можна було спостерігати минулого року, а також у 2020 та 2016 роках.

Щоб легко ідентифікувати планети цього місяця, освітня астрономічна програма Star Walk рекомендує використовувати застосунок для дослідження неба Sky Tonight. Камеру можна навести на нічне небо, і вам наживо покажуть, що відбувається.

Бет Біллер з Единбурзького університету каже, що деякі планети буде набагато легше побачити, ніж інші:

«Венера і Юпітер дуже яскраві, і їх легко розрізнити, і ви, можливо, вже бачили їх близько одна до одної за останні кілька тижнів. Марс трохи тьмяніший, але все одно його легко побачити неозброєним оком. З Меркурієм складніше – вам потрібно перебувати в темнім місці з чітким видом на горизонт, якщо ви хочете побачити планету. Для Урану знадобиться бінокль чи телескоп».

У 2023 році очікується ще кілька подібних подій — зокрема 24 квітня можна побачити, як поруч вишикуються Меркурій, Уран, Венера і Марс, а 17 червня буде видно Меркурій, Юпітер, Уран, Нептун і Сатурн.

Джерело: Gadgettendency, Northjersey, Dailymail