Миттєві перекази по всьому світу: Visa дозволить розрахунки у стейблкоїнах

Visa запускає новий формат розрахунків, здатний змінити динаміку міжнародних переказів. Тепер компанії зможуть фінансувати платежі у стейблкоїнах замість традиційних фіатних валют. Це скоротить час обробки транзакцій і зменшить потребу утримувати великі резерви капіталу за кордоном.

У новій схемі банки, платіжні провайдери та інші фінансові установи матимуть можливість попередньо поповнювати рахунки Visa Direct не в місцевих грошах, а в стейблкоїнах. Платіжна мережа розглядатиме такі депозити як доступні кошти для виплат, а кінцеві одержувачі й надалі отримуватимуть платежі у своїй національній валюті. За словами Криса Ньюкірка, президента Visa з комерційних і грошових переказів, це відкриває шлях до практично миттєвих трансферів по всьому світу — замість очікування кілька днів у традиційних кореспондентських ланцюгах.

Ініціативу запускають спочатку в обмеженому колі партнерів; часткове розширення для ширшої аудиторії планується на квітень 2026 року. Visa вже робила кроки в цьому напрямі: у травні компанія вклала кошти в британський стартап BVNK, що розвиває стейблкоїн-інфраструктуру, а в липні розширила свою розрахункову платформу, додавши підтримку нових стейблкоїнів і блокчейнів. Окрім цього, нещодавно найбільші банки Європи прийняли рішенння про створення власного стейблкоїну.

Ще один важливий каталізатор — регуляторна ясність у США після ухвалення закону, відомого як “Genius Act”. Марк Нельсен, керівник відділу комерційних рішень Visa, прямо пов’язує теперішню сміливішу стратегію з появою чітких правил для емітентів стейблкоїнів: без правового каркасу великі інститути вагалися б входити в такі продукти.

Для звичайного користувача зміни можуть виявитися корисними — швидші перекази та, можливо, нижчі комісії. Водночас з’являються питання: хто гарантує стабільність і ліквідність стейблкоїнів у пікові моменти? Як відбуватиметься контроль за відмиванням грошей, і чи не ускладнить це доступ до послуг для дрібних гравців у країнах із слабкою регуляцією?

У короткій перспективі Visa робить ставку на інтеграцію — не створення паралельної платіжної мережі, а на те, щоб дати банкам і платіжникам інструмент працювати швидше та з меншими витратами капіталу. У довгостроковій — успіх залежатиме від якості нормативної бази, довіри до емітентів стейблкоїнів і того, наскільки швидко традиційні банки адаптують свої бізнес-моделі. Якщо все піде за планом, міжнародна торгівля може отримати важливий інструмент для прискорення грошових потоків — але це також запустить новий раунд конкуренції й вимог до прозорості у фінансах.

