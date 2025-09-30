Новини Крипто 30.09.2025 comment views icon

Миттєві перекази по всьому світу: Visa дозволить розрахунки у стейблкоїнах

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Миттєві перекази по всьому світу: Visa дозволить розрахунки у стейблкоїнах
Depositphotos

Visa запускає новий формат розрахунків, здатний змінити динаміку міжнародних переказів.  Тепер компанії зможуть фінансувати платежі у стейблкоїнах замість традиційних фіатних валют. Це скоротить час обробки транзакцій і зменшить потребу утримувати великі резерви капіталу за кордоном.

У новій схемі банки, платіжні провайдери та інші фінансові установи матимуть можливість попередньо поповнювати рахунки Visa Direct не в місцевих грошах, а в стейблкоїнах. Платіжна мережа розглядатиме такі депозити як доступні кошти для виплат, а кінцеві одержувачі й надалі отримуватимуть платежі у своїй національній валюті. За словами Криса Ньюкірка, президента Visa з комерційних і грошових переказів, це відкриває шлях до практично миттєвих трансферів по всьому світу — замість очікування кілька днів у традиційних кореспондентських ланцюгах.

Ініціативу запускають спочатку в обмеженому колі партнерів; часткове розширення для ширшої аудиторії планується на квітень 2026 року. Visa вже робила кроки в цьому напрямі: у травні компанія вклала кошти в британський стартап BVNK, що розвиває стейблкоїн-інфраструктуру, а в липні розширила свою розрахункову платформу, додавши підтримку нових стейблкоїнів і блокчейнів. Окрім цього, нещодавно найбільші банки Європи прийняли рішенння про створення власного стейблкоїну.

Ще один важливий каталізатор — регуляторна ясність у США після ухвалення закону, відомого як “Genius Act”. Марк Нельсен, керівник відділу комерційних рішень Visa, прямо пов’язує теперішню сміливішу стратегію з появою чітких правил для емітентів стейблкоїнів: без правового каркасу великі інститути вагалися б входити в такі продукти.

Для звичайного користувача зміни можуть виявитися корисними — швидші перекази та, можливо, нижчі комісії. Водночас з’являються питання: хто гарантує стабільність і ліквідність стейблкоїнів у пікові моменти? Як відбуватиметься контроль за відмиванням грошей, і чи не ускладнить це доступ до послуг для дрібних гравців у країнах із слабкою регуляцією?

У короткій перспективі Visa робить ставку на інтеграцію — не створення паралельної платіжної мережі, а на те, щоб дати банкам і платіжникам інструмент працювати швидше та з меншими витратами капіталу. У довгостроковій — успіх залежатиме від якості нормативної бази, довіри до емітентів стейблкоїнів і того, наскільки швидко традиційні банки адаптують свої бізнес-моделі. Якщо все піде за планом, міжнародна торгівля може отримати важливий інструмент для прискорення грошових потоків — але це також запустить новий раунд конкуренції й вимог до прозорості у фінансах.

Джерело: Visa

Популярні новини

arrow left
arrow right
Тисячі покупців токенів YZY Каньє Веста залишилися з мільйонними збитками
Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн
Ethereum стане головною інвестиційною можливістю десятиліття
Hyperliquid анонсувала запуск стейблкоїна USDH
Рекордний відтік коштів з Ethereum: інвестори вивели майже $800 млн
Ethereum встановив рекорд: 121 млн ETH в обігу
ETH націлився на $5 тис.: тим часом ліквідовано позицій трейдерів на $152 млн
Українці за рік купили біткоїнів майже на $1 млрд — шосте місце у світі
Британія наклала санкції на криптокомпанії з Киргизстану, які допомогали рф відмивати гроші
На державних адресах ОАЕ знайшли $700 млн в біткоїнах
Оце так капелюх: головний атрибут собаки-мема Dogwifhat продали за $800 тис.
Що станеться зі стейблкоїнами до 2030 року: три прогнози
Вартість намайнених Бутаном біткоїнів сягнула 38% ВВП країни
Біткоїн подорожчав на тлі чергового рішення Трампа
Співзасновник Terraform Labs До Квон визнав себе винним у обвалі стейблкоїна TerraUSD
Найбільші біржі провели лістинг токенів проєкту Трампа World Liberty Financial
Monobank попередив про можливі проблеми через P2P-угоди з криптовалютами
До кінця року біткоїн може досягти $126 тис., — звіт JPMorgan
Trust Wallet запускає Trust Moon — акселератор для Web3-стартапів із підтримкою Binance та AWS
Зрада принципу блокчейна: Circle хоче запровадити зворотні транзакції криптовалют
Зображення милої панди перетворює Linux‑системи на чужі машини для майнінгу криптовалют
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати