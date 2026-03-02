banner
Новини Ігри 02.03.2026 comment views icon

Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Хоча Android-пристрій ніколи не замінить повноцінну портативну консоль, у Google Play з’являється дедалі більше феноменальних ігор класу AAA за дуже доступними цінами, які чудово працюють навіть на посередньому “залізі” на кшталт серії Pixel 10.


Портативна консоль або ігровий ноутбук — це, мабуть, найкращий спосіб грати в новинки, але для тих, хто хоче грати в дорозі без спеціалізованого обладнання, у Play Store вже є зростаюча бібліотека відмінних AAA-ігор. Вони працюють навіть на не найпотужніших пристроях, таких як Pixel 10. Хоча всі наведені нижче ігри підтримують сенсорне керування, для кращого досвіду варто придбати геймпад, наприклад бюджетний GameSir X5 Lite.

Попри поважний вік, ці ігри пропонують видатний мобільний досвід і десятки годин якісного геймплею. Завдяки Feral Interactive також доступні Alien Isolation, Grid Autosport і Hitman: Absolution. Android цілком здатен забезпечити переконливий портативний ігровий досвід у парі з контролером, якщо спеціалізоване обладнання недоступне. Залишається сподіватися, що розробники й надалі переноситимуть топові ігри на цю платформу.

Tomb Raider

Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android
Перезапуск Tomb Raider уперше вийшов на Xbox 360 та PS3 12 років тому / Photo: NotebookCheck

Попри черговий перезапуск у вигляді Legacy of Atlantis і Catalyst, саме перезапуск Tomb Raider (спочатку випущений на Xbox 360 і PS3 у 2013 році) отримав дуже позитивні відгуки та високі оцінки на різних платформах. Згодом гру перевидали як Tomb Raider: Definitive Edition для Xbox One, PS4 і ПК (та інших платформ), покращивши графіку, але загалом залишивши геймплей без змін. Тепер, завдяки Feral Interactive (тій самій компанії, що перенесла Grid Legends, Alien Isolation і Hitman Absolution на мобільні пристрої), Tomb Raider вийшла й на мобільних платформах.


Гра залишилася незмінною порівняно з оригінальною версією, але тепер підтримує як сенсорні екрани, так і контролери. Навіть на пристроях середнього рівня, як-от серія Pixel 10, гра працює чудово. З увімкненим режимом “graphics” (а не “performance” чи “battery saver”) вона стабільно видає 30 FPS згідно з внутрішнім бенчмарком, а в режимі продуктивності — понад 40 FPS. Хоча графіка вже не відповідає сучасним AAA-релізам для PS5 чи ПК, гра й досі проходиться з великим задоволенням — із динамічними боями, приємними персонажами та достойним сюжетом.

Red Dead Redemption

Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android
Red Dead Redemption спочатку вийшла на Xbox 360 у 2010 році й, немов добре вино, чудово витримала випробування часом / Photo: NotebookCheck

Red Dead Redemption знадобилося 14 років, щоб дістатися ПК — реліз відбувся в жовтні 2024 року, — і лише ще рік, щоб з’явитися на Android. На жаль, це єдина гра зі списку, яку не можна придбати безпосередньо в Play Store. Її можна завантажити, але для гри потрібна підписка Netflix. Якщо у вас її ще немає, базовий тариф за $7,99 на місяць цілком виправдовує себе для гри з такими високими оцінками — особливо з огляду на те, що версія для ПК у Steam досі коштує $49,99.

Для тих, хто не знайомий із грою: Red Dead Redemption — це вестерн-еквівалент Grand Theft Auto. Події відбуваються у 1911 році, а сюжет розповідає про колишнього бандита Джона Марстона, якого федеральні агенти змушують вистежувати колишніх членів своєї банди, щоб урятувати викрадену родину. Графіка відповідає епосі Xbox 360, і Android-версія не отримала жодних графічних покращень. Рекомендовано процесор рівня Snapdragon 888 або вище, однак на серії Pixel 10 гра працює чудово навіть без зниження роздільної здатності. Red Dead Redemption і її продовження — це феноменальні ігри на будь-якій платформі, а можливість грати в першу частину на Android (навіть із підпискою Netflix) — приємний бонус.

Subnautica

Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android
Subnautica доступна на Android за ціною $9,99 / Photo: NotebookCheck

Subnautica вийшла у 2014 році на PS4, Xbox One і ПК. Її широко вважають однією з найкращих survival-ігор усіх часів. Події розгортаються на самотній планеті після аварійної посадки вашого корабля. Вам потрібно досліджувати розкішний підводний світ, створювати предмети, будувати бази та керувати запасами кисню й ресурсів, щоб вижити та знайти шлях до порятунку. Subnautica майже не підказує, що і коли робити, роблячи ставку на дослідження й свободу вибору гравця. Водночас у грі є глибокий науково-фантастичний сюжет і низка моторошних істот, із якими доведеться зійтися в бою.

Спецпроєкти
Підсумки Samsung Galaxy Unpacked 2026: "справжній" AI-Phone у серії S26, Galaxy Buds 4 та інші новинки
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?

Продуктивність на Android відмінна навіть на Pixel 10 середнього рівня — із високими налаштуваннями роздільної здатності та деталізації. Відкритий і не надто керований геймплей може сподобатися не всім, але якщо це ваш формат, на проходження основної сюжетної лінії знадобиться щонайменше 30 годин, а для повного дослідження чудово промальованого світу — значно більше.

Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року

Джерело: NotebookCheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google оновлює дизайн голосового пошуку на Android
Nova Launcher повертається з рекламою і подальшою підтримкою
Перші відео десктопної Android помітно відрізняються від попередніх кадрів
На Android запустять автоматичний бекап файлів на Google Диск
Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик
Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Google закриває застосунок "Погода" на Android: прогноз тепер відкривається через Пошук із ШІ
Clicks Communicator: тільки повідомлення, фізична клавіатура, microSD, 3,5 мм і нічого зайвого
В серіалі "Розкрадачка гробниць" з Софі Тернер таємно знялася колишня Лара Крофт
Серіал "Розкрадачка гробниць" додав зірок "Гаррі Поттера" і "Чужого": Ріплі стане лиходійкою, а старший Малфой подобрішає
У Chrome для Android з’явилася функція закріплення вкладок, як на ПК
YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS
Перший погляд: Софі Тернер в ролі Лари Крофт для серіалу "Розкрадачка гробниць"
Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”
Нова Android-програма сповіщає, коли хтось поблизу носить smart-окуляри
Фан Red Dead Redemption 2 випадково зніс збереження дівчини й змусив Артура Моргана перепросити
Telegram дозволив додавати сторіс українцям без Premium-акаунтів
Google розкрила дату смерті Chrome OS та близький реліз "Android для ПК"
AirDrop для всіх: Google розширить обмін файлами з iPhone на "багато" Android-смартфонів
"Думаю, що готова": Софі Тернер рік "жила на тренажерах", щоб набути форм Лари Крофт
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати