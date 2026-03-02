Три феноменальні AAA-ігри для консолей і ПК, у які також можна зіграти на Android

Хоча Android-пристрій ніколи не замінить повноцінну портативну консоль, у Google Play з’являється дедалі більше феноменальних ігор класу AAA за дуже доступними цінами, які чудово працюють навіть на посередньому “залізі” на кшталт серії Pixel 10.





Портативна консоль або ігровий ноутбук — це, мабуть, найкращий спосіб грати в новинки, але для тих, хто хоче грати в дорозі без спеціалізованого обладнання, у Play Store вже є зростаюча бібліотека відмінних AAA-ігор. Вони працюють навіть на не найпотужніших пристроях, таких як Pixel 10. Хоча всі наведені нижче ігри підтримують сенсорне керування, для кращого досвіду варто придбати геймпад, наприклад бюджетний GameSir X5 Lite.

Попри поважний вік, ці ігри пропонують видатний мобільний досвід і десятки годин якісного геймплею. Завдяки Feral Interactive також доступні Alien Isolation, Grid Autosport і Hitman: Absolution. Android цілком здатен забезпечити переконливий портативний ігровий досвід у парі з контролером, якщо спеціалізоване обладнання недоступне. Залишається сподіватися, що розробники й надалі переноситимуть топові ігри на цю платформу.

Tomb Raider

Попри черговий перезапуск у вигляді Legacy of Atlantis і Catalyst, саме перезапуск Tomb Raider (спочатку випущений на Xbox 360 і PS3 у 2013 році) отримав дуже позитивні відгуки та високі оцінки на різних платформах. Згодом гру перевидали як Tomb Raider: Definitive Edition для Xbox One, PS4 і ПК (та інших платформ), покращивши графіку, але загалом залишивши геймплей без змін. Тепер, завдяки Feral Interactive (тій самій компанії, що перенесла Grid Legends, Alien Isolation і Hitman Absolution на мобільні пристрої), Tomb Raider вийшла й на мобільних платформах.





Гра залишилася незмінною порівняно з оригінальною версією, але тепер підтримує як сенсорні екрани, так і контролери. Навіть на пристроях середнього рівня, як-от серія Pixel 10, гра працює чудово. З увімкненим режимом “graphics” (а не “performance” чи “battery saver”) вона стабільно видає 30 FPS згідно з внутрішнім бенчмарком, а в режимі продуктивності — понад 40 FPS. Хоча графіка вже не відповідає сучасним AAA-релізам для PS5 чи ПК, гра й досі проходиться з великим задоволенням — із динамічними боями, приємними персонажами та достойним сюжетом.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption знадобилося 14 років, щоб дістатися ПК — реліз відбувся в жовтні 2024 року, — і лише ще рік, щоб з’явитися на Android. На жаль, це єдина гра зі списку, яку не можна придбати безпосередньо в Play Store. Її можна завантажити, але для гри потрібна підписка Netflix. Якщо у вас її ще немає, базовий тариф за $7,99 на місяць цілком виправдовує себе для гри з такими високими оцінками — особливо з огляду на те, що версія для ПК у Steam досі коштує $49,99.

Для тих, хто не знайомий із грою: Red Dead Redemption — це вестерн-еквівалент Grand Theft Auto. Події відбуваються у 1911 році, а сюжет розповідає про колишнього бандита Джона Марстона, якого федеральні агенти змушують вистежувати колишніх членів своєї банди, щоб урятувати викрадену родину. Графіка відповідає епосі Xbox 360, і Android-версія не отримала жодних графічних покращень. Рекомендовано процесор рівня Snapdragon 888 або вище, однак на серії Pixel 10 гра працює чудово навіть без зниження роздільної здатності. Red Dead Redemption і її продовження — це феноменальні ігри на будь-якій платформі, а можливість грати в першу частину на Android (навіть із підпискою Netflix) — приємний бонус.

Subnautica

Subnautica вийшла у 2014 році на PS4, Xbox One і ПК. Її широко вважають однією з найкращих survival-ігор усіх часів. Події розгортаються на самотній планеті після аварійної посадки вашого корабля. Вам потрібно досліджувати розкішний підводний світ, створювати предмети, будувати бази та керувати запасами кисню й ресурсів, щоб вижити та знайти шлях до порятунку. Subnautica майже не підказує, що і коли робити, роблячи ставку на дослідження й свободу вибору гравця. Водночас у грі є глибокий науково-фантастичний сюжет і низка моторошних істот, із якими доведеться зійтися в бою.

Продуктивність на Android відмінна навіть на Pixel 10 середнього рівня — із високими налаштуваннями роздільної здатності та деталізації. Відкритий і не надто керований геймплей може сподобатися не всім, але якщо це ваш формат, на проходження основної сюжетної лінії знадобиться щонайменше 30 годин, а для повного дослідження чудово промальованого світу — значно більше.

Джерело: NotebookCheck