Оновлено: ринкова вартість NVIDIA вперше перевищила $2 трлн

Разом з капіталізацією NVIDIA зростає капітал незмінного капітана «зеленого» чипмейкера й одного з найвпливовіших людей — 61-річний Дженсен Хуанг з 3,5% акцій NVIDIA та статками майже $70 млрд готується залетіти в топ 20 найбагатших за версією Bloomberg Billionaires Index.

Оновлено [16:29]: Капіталізація NVIDIA перевищила два трильйони доларів з відкриттям торгів 23 лютого 2024 року, під час яких акції компанії подорожчали майже на 11%, до $820 за штуку.

Статки Хуанга примножуються на тлі успіхів найбільшого розробника графічних прискорювачів (саме на них працюють великі мовні моделі чатботів та різних сервісів ШІ). Як вже неодноразово повідомлялося, з початку 2022 року ціна акцій NVIDIA зросла вп’ятеро, і на момент підготовки новини капіталізація чипмекера становить $1,94 трлн. До заповітних $2 трлн капіталізації чипмейкеру вже мало що лишилося. До речі, досі це вдавалося лише 4 компаніям (Apple, Microsoft, Saudi Aramco та Alphabet).

Станом на 23 лютого статки Дженсена Хуанга оцінюються в $69,2 млрд — він посідає 21 місце індексу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Якихось $100 млн відділяють гендира NVIDIA від 20-го місця, яке зараз посідає Джулія Маргарет Флешер Кох зі статками $69,3 млрд (вдова Девіда Коха та співвласника американського промислового конгломерату Koch Industries).

Найбагатші люди світу (рейтинг Bloomberg Billionaires Index)

Лише за останню добу матеріальне становище Дженсен Хуанг покращилось на $9,6 млрд — все завдяки акціям NVIDIA, які різко злетіли на 16% після публікації фінансових результатів, які перевищили очікування аналітиків. Як вже повідомлялося вчора, NVIDIA заробила шалені $60,9 млрд за 2023 рік, що на 126% перевищує результат 2022 року. Третину ($22,1 млрд) цієї суми компанія отримала за останній квартал, і понад 80% ($18,4 млрд) склали продажі професійних прискорювачів для дата-центрів. Цим результат неабияк посприяло збільшення популярності генеративних нейромереж. Акції NVIDIA продовжили зростання на закритті біржі 22 лютого, тож, ймовірно, невдовзі капіталізація NVIDIA перевищить $2 млрд, а Дженсен Хуанг потрапить в першу 20 найбагатших людей світу рейтингу Bloomberg.

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