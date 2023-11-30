«Перезавантаження» Unity — почали зі звільнення 265 робітників та розформування студії Weta, на яку 2 роки тому витратили понад $1,6 млрд.

Unity Software звільняє 3,8 відсотка своєї робочої сили та розриває зв’язки з VFX-компанією Weta (засновану режисером Пітером Джексоном), на яку 2 роки тому витратила понад $1,6 млрд, в рамках «перезавантаження»

Ця новина стала наслідком серйозної турбулентності в компанії після того, як вона запровадила, а потім частково скасувала суперечливу плату за використання свого ігрового рушія і перепросила. Минулого місяця Джон Річітелло пішов у відставку з посади президента і генерального директора компанії після дев’яти років на цій посаді.

Близько 265 співробітників буде звільнено, що пов’язано з угодою про надання професійних послуг, укладеною компанією Unity в рамках купівлі технологічного та інженерного підрозділу Weta Digital у 2021 році, передає Engadget. Співробітники матимуть лише тиждень, щоб закінчити свої справи.

Unity закриє офіси в 14 містах, як-от Берлін і Сінгапур, а також скоротить свої офіси в Сан-Франциско і Белльв’ю, штат Вашингтон. Компанія також більше не вимагатиме, щоб співробітники працювали в офісах три дні на тиждень.

Після придбання з боку Unity, Weta FX відокремилася в нову окрему компанію. До Unity перейшли інженери Weta разом з інструментами, платформою даних Weta, бібліотекою активів тощо.

Unity збереже право власності на технологію, яку вона придбала у Weta в грудні 2021 року, і оцінюватиме найкращий спосіб розширити свої пропозиції за допомогою цієї технології з часом.

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У 2023 році Unity втричі скоротила штат, намагаючись зменшити витрати. Генеральний директор Джон Річітелло, який прийняв на себе більшу частину критики, пішов у відставку минулого місяця і був замінений колишнім президентом IBM Джеймсом Вайтхерстом, який виконує обов’язки тимчасового генерального директора. Одночасно компанія не забуває про анонси, зокрема нещодавно випустила Muse AI — штучний інтелект, покликаний спростити розробку ігор.