Unity після критики представила новий план монетизації, який «не торкнеться понад 90% розробників»

Зіткнувшись зі шквалом критики, погрозами перейти на альтернативні рушії та навіть погрозами фізичної розправи, Unity попросила вибачення за нову спірну схему ціноутворення і пообіцяла внести до неї зміни. Тепер на загальних зборах співробітників керівництво компанії поділилося відомостями про чергові зміни. Наголошується, що компанія відмовляється від основних аспектів спірного підвищення цін і зараз розглядає зміни, включаючи обмеження потенційних комісій.

Згідно з попереднім новим планом, Unity обмежить комісію на рівні 4% від доходу від гри для клієнтів, які заробляють понад $1 млн. Водночас підрахунок завантажень ігор для визначення порогового значення не матиме зворотної сили.

Виконавчий директор Unity Марк Віттен сказав, що компанія поки не оголосила про останні зміни, оскільки керівництво все ще обговорює їх із партнерами. Тому компанія не поспішає з анонсом, щоби не допустити комунікаційного провалу, як це було минулого тижня. Уіттен також прокоментував один зі спірних моментів цінової політики – відстеження завантажень. Спочатку Unity хотіла сама відстежувати всі завантаження, але тепер згодна на те, щоб клієнти повідомляли дані.

На зустрічі Рікчітелло підкреслив, що нова політика має забезпечити більший дохід від найбільших клієнтів компанії. При цьому нібито вона не торкнеться понад 90% користувачів Unity.

Співробітники також поцікавилися, як компанія має намір поновлювати довіру до себе. Керівництво заявило, що компанії доведеться «показувати, а не розповідати» і належить ретельніше ставитися до майбутніх комунікацій.

Джерело: bloomberg