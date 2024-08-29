Перше відео обльоту Місяця та Землі зробив JUICE на шляху до Юпітера

Зонд JUICE, який прямує до Юпітера, «поділився» зі вченими кадрами обльоту Місяця та Землі. Європейська космічна агенція (ESA) зробила з них півторахвилинне відео.

Космічний апарат JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) пролетів навколо Місяця й Землі та відправився складним шляхом до Юпітера. Він здійснив ризикований маневр 19-20 серпня. Сила тяжіння Місяця та Землі допоможе апарату дістатися Венери.

Фото зробили дві камери моніторингу JUICE, призначені для спостереження за стрілами та антенами космічного корабля. Проліт між Місяцем і Землею також дав можливість наземному контролю випробувати наукові прилади JUICE, всі десять із них були увімкнені під час обльоту Місяця та вісім — під час обльоту Землі.

«Час і місце цього подвійного прольоту дозволяють нам ретельно вивчити поведінку приладів JUICE. Це відбувається на досить ранньому етапі подорожі JUICE, щоб ми могли використовувати дані для підготовки інструментів до прибуття на Юпітер. Враховуючи, наскільки добре ми знаємо фізичні властивості Землі, Місяця та навколишнього космічного середовища, це також ідеальне місце, щоб зрозуміти, як інструменти реагують на реальну ціль», — пише Клер Валлат, наукова співробітниця проєкту.

Космічний корабель перебуває у восьмирічній подорожі до Юпітера, щоб дослідити придатність його крижаних супутників Європи, Ганімеда та Калісто до життя. Гравітація інших планет дозволяє зонду прискоритися та вийти на потрібну траєкторію. Проліт повз Місяць збільшив швидкість космічного корабля на 0,9 км/с відносно Сонця та спрямував його до Землі. Після близького сходження з Землею швидкість JUICE зменшилася на 4,8 км/с відносно Сонця, і він вийшов на траєкторію до Венери.

Космічний корабель зробить петлю навколо Венери в серпні 2025 року, а потім попрямує назад до Землі. Після цього JUICE здійснить ще два обльоти навколо Землі: один у вересні 2026 року, інший у січні 2029 року. Вихід на орбіту Юпітера запланований на 2031 рік. JUICE стартував у квітні 2023 року з космодрому у Французькій Гвіані. Його місія триватиме 12 років.

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Джерело: ESA

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