Exynos та Snapdragon: повні характеристики Samsung Galaxy S26 та S26+

Samsung Galaxy S26 і S26+ без сюрпризів: що нового та старого в майбутніх флагманах

Ще до офіційного анонсу Samsung Galaxy S26 і Galaxy S26+ в мережі з’явився великий витік характеристик майбутніх смартфонів. Інформацію опублікував відомий інсайдер Gadgetsdata на платформі X. Дані свідчать про те, що флагмани Samsung 2026 року не принесуть радикальних змін у порівнянні з попередниками, особливо для тих, хто чекав на помітний стрибок у можливостях.

Дисплеї та захист

Згідно з витоком, Samsung Galaxy S26 отримає 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей M14 з LTPO-технологією. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц, роздільну здатність FHD+ і стандарт HDR10+. У порівнянні з попередником дисплей стане трохи більшим, але загальна концепція компактного флагмана збережеться.

Galaxy S26+ оснастять більшим 6,7-дюймовим AMOLED M14-дисплеєм із тією ж адаптивною частотою 120 Гц і HDR10+, але з вищою роздільною здатністю 2K. Очікується, що Samsung знову використає захисне скло Corning Gorilla Glass Victus 2. Обидві моделі, за даними джерела, збережуть захист від води та пилу за стандартом IP68.

Процесори та камери

Серія Galaxy S26, як і раніше, вийде у двох апаратних варіантах. Смартфони працюватимуть або на Exynos 2600, або на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung традиційно постачатиме версії зі Snapdragon на ринки США та Китаю, тоді як більшість інших регіонів отримують чип Exynos.

Камери виглядають знайомо. Galaxy S26 і Galaxy S26+ можуть отримати потрійну основну камеру з модулями на 50 МП (основний), 12 МП (ультраширококутний) і 50 МП (телефото). Такий набір робить акцент на універсальність, але без явного апаратного прориву.

Автономність

Galaxy S26 оснастять акумулятором місткістю 4300 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 25 Вт. У Galaxy S26+ батарея більша — 4900 мА·год, а швидкість дротової зарядки зростає до 45 Вт. Обидві моделі підтримують бездротову зарядку стандарту Qi2 та інтерфейс USB 3.2.

Джерело: gizmochina